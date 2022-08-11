Обстрел Запорожской АЭС: работники станции говорят о повышенном уровне радиации, — СМИ

Войска РФ нанесли удар по территории возле Специального корпуса, горят пожарная и военная части, а также лес. При этом накануне "Энергоатом" и оккупанты утверждали — радиационный фон в норме.

Работники Запорожской атомной электростанции в Энергодаре сообщают о повышенном радиационном фоне в результате нанесения ударов российскими войсками по объекту. Об этом сообщает издание "Телеграф".

"По словам работников Запорожской АЭС, радиационный фон на станции повышен", — говорится в материале, опубликованном в 19:18.

Источник журналистов сообщил, что российские войска нанесли удар по территории возле Специального корпуса АЭС, из-за чего там вылетели окна. После обстрела на территории пожарной и военной частей началось возгорание, также горит лес вокруг станции, утверждает собеседник журналистов. Оценить масштабы разрушений невозможно в связи с тем, что территория объекта заполнена дымом.

Что говорят власти Украины?

В то же время пресс-служба "Энергоатома" в своем Telegram-канале накануне сообщала, что по состоянию на 17:00 радиационный фон на станции был в норме и составлял 11-12 мкР/час, передает "Украинская правда". Позже соответствующий пост с этой информацией, вероятно, был удален компанией — ссылка с публикацией на данный момент неактивна.

Что говорят оккупанты?

В свою очередь представитель оккупационных властей Запорожской области, член "главного совета военно-гражданской администрации области" Владимир Рогов в своем телеграм-канале в 17:29 сообщил, что радиационный фон на станции остается в норме.

Напомним, 11 августа пресс-служба НАЭК "Энергоатом" сообщила, что российские войска подвергли обстрелу Запорожскую АЭС. Снаряды упали неподалеку от первого энергоблока, повреждена насосная станция хозяйственно-бытовых стоков, зафиксировано обширное задымление, уточнили в компании.

Ранее, 7 августа, в соцсетях появилась информация, что Вооруженные силы РФ заминировали важные объекты Запорожской АЭС.