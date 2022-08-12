"Власти" Запорожья обвинили ВСУ в обстрелах ЗАЭС и пригрозили законсервировать станцию

На Запорожской АЭС повреждена ЛЭП 750 киловольт. Также был зафиксирован случай падение снаряда в десяти метрах от бетонного хранилища ядерных отходов.

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Запорожскую АЭС могут законсервировать, поскольку она находится под постоянными обстрелами. По его словам, ЗАЭС за время обстрелов не получила критических повреждений и работа реакторов не нарушена, однако нагрузки на АЭС снижены до минимума. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

В обстрелах ЗАЭС коллаборант Рогов обвинил украинских военных и добавил, что если удары не прекратятся, то Украину ждут проблемы с электричеством.

"Идут постоянные повреждения ЛЭП 750 киловольт. Скоро (в Украине) не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобожденные территории", — заявил Рогов.

По его словам, эти меры вынуждены, поскольку был зафиксирован случай падение снаряда в десяти метрах от бетонного хранилища отработанного ядерного топлива.

Зеленский прокомментировал ситуацию на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрелы Запорожской АЭС ядерным шантажом со стороны РФ и призвал международное сообщество жестко на это реагировать.

"Всем нужно действовать гораздо быстрее и жестче. И особенно после того, как Россия перешла к откровенному ядерному шантажу. Происходящее сейчас вокруг Запорожской АЭС – это одно из самых больших преступлений государства-террориста", — сказал Зеленский в очередном видеообращении.

По словам главы государства, Россия своими действиями "пробила дно" в мировой истории терроризма, поскольку в своих преступных целях использовала гражданский ядерный объект.

Напомним, Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с ситуацией на Запорожской атомной электростанции. Во время заседания гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Марино Гросси предложил отправить в Энергодар миссию МАГАТЭ и сообщил, что готов ее возглавить.

Компания "Энергоатом" 11 августа сообщила, что российские войска начали очередной обстрел станции и прилегающей к ней территории. Жители Энергодара заметили в районе станции густые клубы дыма и сообщили, что место возгорания находится в трех километрах от АЭС.