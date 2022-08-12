Выведите войска: Совбез ООН обсудил ситуацию на Запорожской АЭС

От России потребовали отвести свою армию от атомной станции, при этом все стороны, в том числе представитель оккупантов, приветствуют приезд на АЭС миссии МАГАТЭ.

Совет Безопасности ООН провел заседание, на котором обсудил ситуацию на захваченной российскими войсками Запорожской АЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Марино Гросси заявил, что его беспокоит ситуация на АЭС и, хотя прямо сейчас ядерной угрозы нет, ситуация может в любой момент измениться из-за обстрелов станции. Поэтому Гросси предложил отправить в Энергодар миссию МАГАТЭ и сообщил, что готов ее возглавить. Также он подчеркнул, что нужно немедленно прекратить военные действия в районе станции.

Предложение Гросси поддержали представители нескольких стран, они также обратились к России с просьбой отвести свои войска с территории станции.

Совбез собрали по запросу России, которая обвиняет ВСУ в обстрелах станции. Представитель Рф в Совбезе ООН Василий Небензя в очередной раз рассказал о "преступных атаках", которые приводят к повреждениям станции. Также он заверил, что оккупанты приветствуют приезд специалистов МАГАТЭ, но не могут гарантировать их безопасность.

На обвинения ответил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он рассказал, что российские войска устраивают опасные провокации на атомной станции, при этом они разместили там свою артиллерию, из которой обстреливают города, расположенные на противоположном берегу Днепра.

Кислица подчеркнул, что Украина приветствует приезд на АЭС миссии МАГАТЭ и готова сопровождать ее на неоккупированных территориях. По его словам, от них до станции всего несколько километров через Днепр, поэтому, если россияне прекратят обстрелы, ничто не помешает прибытию миссии.

Также украинский дипломат призвал Россию вывести свои войска с территории АЭС, разминировать ее объекты и вернуть контроль над станцией Украине. По его словам, эти меры — единственный способ устранить ядерную угрозу.

Напомним, 11 августа пресс-служба НАЭК "Энергоатом" сообщила, что российские войска подвергли обстрелу Запорожскую АЭС. Снаряды упали неподалеку от первого энергоблока, повреждена насосная станция хозяйственно-бытовых стоков, зафиксировано обширное задымление, уточнили в компании.

7 августа появилась информация о том, что Вооруженные силы РФ заминировали объекты Запорожской АЭС.