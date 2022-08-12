Виведіть війська: Рада Безпеки ООН обговорила ситуацію на Запорізькій АЕС

Від Росії вимагали відвести свою армію від атомної станції, водночас всі сторони, зокрема представники окупантів, вітають приїзд на АЕС місії МАГАТЕ.

Рада Безпеки ООН провела засідання, на якому обговорила ситуацію на захопленій російськими військами Запорізькій АЕС. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріно Гроссі заявив, що його турбує ситуація на АЕС і, хоча прямо зараз ядерної загрози немає, ситуація може будь-якої миті змінитися через обстріл станції. Тому Гроссі запропонував відправити до Енергодару місію МАГАТЕ і повідомив, що готовий її очолити. Також він наголосив, що потрібно негайно припинити воєнні дії у районі станції.

Пропозицію Гроссі підтримали представники кількох країн, вони також звернулися до Росії із проханням відвести свої війська з території станції.

Радбез зібрали на запит Росії, яка звинувачує ЗСУ в обстрілах станції. Представник Росії в Раді Безпеки ООН Василь Небензя вкотре розповів про "злочинні атаки", які призводять до пошкоджень станції. Також він запевнив, що окупанти вітають приїзд фахівців МАГАТЕ, але не можуть гарантувати їхню безпеку.

На звинувачення відповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Він розповів, що російські війська влаштовують небезпечні провокації на атомній станції, водночас вони розмістили свою артилерію, з якої обстрілюють міста, розташовані на протилежному березі Дніпра.

Кислиця наголосив, що Україна вітає приїзд на АЕС місії МАГАТЕ та готова супроводжувати її на неокупованих територіях. За його словами, від них до станції лише кілька кілометрів через Дніпро, тому якщо росіяни припинять обстріли, ніщо не завадить прибуттю місії.

Також український дипломат закликав Росію вивести свої війська з території АЕС, розмінувати її об'єкти та повернути контроль над станцією України. За його словами, ці заходи є єдиним способом усунути ядерну загрозу.

Нагадаємо, 11 серпня пресслужба НАЕК "Енергоатом" повідомила, що російські війська обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди впали неподалік першого енергоблоку, пошкоджено насосну станцію господарсько-побутових стоків, зафіксовано велике задимлення, уточнили в компанії.

7 серпня з'явилася інформація про те, що Збройні сили РФ замінували об'єкти Запорізької АЕС.