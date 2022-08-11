Запорожская АЭС в дыму: ВС РФ снова обстреляли станцию (фото, видео)

В "Энергоатоме" сообщили, что по территории АЭС было 10 "прилетов". Пять из них были непосредственно рядом с хранилищем источников радиоактивного излучения.

Сегодня 11 августа в районе Запорожской АЭС замечены поднимающиеся клубы дыма. По предварительным данным, российские войска начали очередной обстрел станции и прилегающей к ней территории. Об ударе по ЗАЭС сообщает в Telegram компания "Энергоатом".

Некоторые Telegram-каналы публикуют видео задымления со стороны ЗАЭС и сообщают о продолжающихся провокациях со стороны оккупационных войск. По некоторым данным российские военные развернули в сторону ЗАЭС автобусы, которые перевозит персонал станции, и держит сотрудников в качестве заложников.

Также предупреждают об опасности и просят местных жителей не выходить на улицу и закрывать окна в своих жилищах.

Официальная версия НАЭК "Энергоатом"

Согласно сообщению "Энергоатома", российские войска подвергли обстрелу территории ЗАЭС — в частности, были зафиксированы пять попаданий непосредственно рядом с хранилищем источников радиоактивного излучения. После чего на небольшом участке загорелась трава. К счастью пострадавших нет.

"Еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС. В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку",- говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" также подтвердили, что автобус с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар, уточнив при этом, что пока ситуация не нормализуется, работу на АЭС продолжит предыдущая смена.

Вместе с тем в компании опровергли слухи о том, что персонал станции якобы в панике покидает ЗАЭС. Эту информация, как и сведения о якобы возникшем пожаре на втором энергоблоке, "Энергоатом" назвал фейковой и манипулятивной.

"Это тоже оружие, из которого россияне пытаются уничтожать ЗАЭС, поэтому доверяйте только официальным источникам", — подчеркнули в компании.

Отметим, что по состоянию на 17:00 радиационный фон на Запорожской АЭС составляет 11-12 мкР/час, что соответствует естественным нормам.

Напомним, пресс-служба НАЭК "Энергоатом" заявила о прямой угрозе подрыва российскими оккупационными войсками Запорожской АЭС в Энергодаре. Руководство компании указало на прямые заявления российской стороны о минировании важных объектов на территории ЗАЭС.