Запорізька АЕС у диму: ЗС РФ знову обстріляли станцію (фото, відео)

В "Енергоатомі" повідомили, що по території АЕС було 10 "прильотів". П'ять із них були безпосередньо поруч зі сховищем джерел радіоактивного випромінювання.

Сьогодні, 11 серпня, в районі Запорізької АЕС помічені клуби диму, що піднімаються. За попередніми даними, російські війська розпочали черговий обстріл станції та прилеглої до неї території. Про удар по ЗАЕС повідомляє у Telegram компанія "Енергоатом".

Деякі Telegram-канали публікують відео задимлення з боку ЗАЕС і повідомляють про провокації з боку окупаційних військ. За деякими даними, російські військові розвернули у бік ЗАЕС автобуси, які перевозять персонал станції, і тримають співробітників як заручників.

Також попереджають про небезпеку та просять місцевих мешканців не виходити на вулицю і закривати вікна у своїх оселях.

Офіційна версія НАЕК "Енергоатом"

Згідно з повідомленням "Енергоатому", російські війська обстріляли територію ЗАЕС — зокрема, було зафіксовано п'ять влучань безпосередньо поряд із сховищем джерел радіоактивного випромінювання. Після чого на невеликій ділянці спалахнула трава. На щастя, постраждалих немає.

"Ще п'ять "прильотів" сталися в районі пожежної частини, розташованої неподалік ЗАЕС. Унаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести "перезмінку", — йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" також підтвердили, що автобус із персоналом наступної зміни розвернули назад в Енергодар, уточнивши при цьому, що поки ситуація не нормалізується, роботу на АЕС продовжить попередня зміна.

Водночас у компанії спростували чутки про те, що персонал станції нібито в паніці покидає ЗАЕС. Цю інформацію, як і відомості про нібито пожежу на другому енергоблоці, "Енергоатом" назвав фейковою та маніпулятивною.

"Це теж зброя, з якої росіяни намагаються знищувати ЗАЕС, тому довіряйте лише офіційним джерелам", — наголосили в компанії.

Зазначимо, що станом на 17:00 радіаційне тло на Запорізькій АЕС становить 11-12 мкР/год, що відповідає природним нормам.

Нагадаємо, пресслужба НАЕК "Енергоатом" заявила про пряму загрозу підриву російськими окупаційними військами Запорізької АЕС в Енергодарі. Керівництво компанії вказало на прямі заяви російської сторони щодо мінування важливих об'єктів на території ЗАЕС.