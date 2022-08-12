"Влада" Запоріжжя звинуватила ЗСУ в обстрілах ЗАЕС і пригрозила законсервувати станцію

На Запорізькій АЕС пошкоджена ЛЕП 750 кіловольт. Також було зафіксовано випадок падіння снаряда за десять метрів від бетонного сховища ядерних відходів.

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що Запорізьку АЕС можуть законсервувати, оскільки вона перебуває під постійним обстрілом. За його словами, ЗАЕС за час обстрілів не отримала критичних ушкоджень, і роботу реакторів не порушено, проте навантаження на АЕС знизили до мінімуму. Про це повідомляє видання "Комерсант".

В обстрілах ЗАЕС колаборант Рогов звинуватив українських військових і додав, що якщо удари не припиняться, то на Україну чекають проблеми з електрикою.

"Ідуть постійні пошкодження ЛЕП 750 кіловольт. Незабаром (в Україні) не отримуватимуть нічого, бо, природно, ми рятуватимемо атомну станцію, консервуватимемо, виводитимемо ті навантаження, які є, на звільнені території", — заявив Рогов.

За його словами, ці заходи вимушені, оскільки був зафіксований випадок падіння снаряду за десять метрів від бетонного сховища відпрацьованого ядерного палива.

Зеленський прокоментував ситуацію на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл Запорізької АЕС ядерним шантажем із боку РФ і закликав міжнародну спільноту жорстко на це реагувати.

"Усім потрібно діяти набагато швидше та жорсткіше. І особливо після того, як Росія перейшла до відвертого ядерного шантажу. Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС, — це один із найбільших злочинів держави-терориста", — сказав Зеленський у черговому відеозверненні.

За словами глави держави, Росія своїми діями "пробила дно" у світовій історії тероризму, оскільки у своїх злочинних цілях використала цивільний ядерний об'єкт.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання у зв'язку із ситуацією на Запорізькій атомній електростанції. Під час засідання гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріно Гроссі запропонував відправити в Енергодар місію МАГАТЕ й повідомив, що готовий її очолити.

Компанія "Енергоатом" 11 серпня повідомила, що російські війська розпочали черговий обстріл станції та прилеглої до неї території. Жителі Енергодара помітили в районі станції густі хмари диму та повідомили, що місце займання розташоване за три кілометри від АЕС.