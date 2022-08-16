Игра на "ядерных нервах": Резников озвучил цель обстрелов ЗАЭС со стороны РФ (видео)

По словам министра, РФ пытается манипулировать миром, обстреливая Запорожскую АЭС. Это рано или поздно может привести к ядерной катастрофе

Москва продолжает пугать мировое сообщество при помощи обстрелов Запорожской атомной электростанции. Из-за постоянных атак может случиться ядерная катастрофа, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Голосу Америки".

"Россияне пытаются держать нас всех с вами в заложниках при помощи применения ими ядерного оружия в виде "мирного" ядерного оружия", — сказал Резников.

Он отметил, что обстрелы ЗАЭС — это провокация российских оккупантов и игра на "ядерных нервах" всего мира.

Также министр подчеркнул, что РФ пытается снабжать электроэнергией временно оккупированный Крым при помощи Запорожской атомной электростанции и полностью отключить ЗАЭС от подконтрольных Украине территорий.

[ + – ] Резников заявил, что постоянные обстрелы могут спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС

Напомним, что в Запорожской ОВА предупредили об эвакуации 400 тысяч человек в случае ЧП на ЗАЭС. Если на электростанции произойдет авария, то будут учитывать 50-километровую зону обязательного отселения, в которую также попадают Никополь, Энергодар, Марганец и Днепрорудное. В данный момент прорабатываются план вывоза гражданских из оккупированного Энергодара, а также определяются зоны риска возможного радиационного загрязнения в случае ЧП на АЭС.

Также мы писали, что в ООН поддержали миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Секретариат ООН подчеркнул, что не обладает полномочиями, позволяющими блокировать или отменять какие-либо действия международной организации. Однако сможет обеспечить логистику и безопасность для миссии на ЗАЭС.