Ядерний шантаж РФ та депортація українців: що обговорили Зеленський та Гутерреш

Президент України та генсек ООН детально обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС. На думку глави держави, ООН має забезпечити демілітаризацію цього об'єкту.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Про це глава держави написав у Telegram.

Зеленський та Гутерреш домовилися продовжити координацію у реалізації зернового коридору.

"Обговорили можливі напрями розвитку (зернової угоди — ред.), питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців та медиків", — зазначив президент України.

Окрему увагу Зеленський та генсек ООН присвятили ядерному шантажу Росії на Запорізькій АЕС.

"Свідомий терор агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН зобов'язана забезпечити збереження цього стратегічного об'єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 18 серпня до Львова приїхав президент Туреччини Реджеп Ердоган. Очікується тристороння зустріч президентів та генсека ООН, який прибув до Львова за день до Ердогана.

Генеральний секретар ООН відвідував Україну після початку повномасштабної війни із РФ. 28 квітня він приїхав до Офісу президента на зустріч із Зеленським. Гутерреш бував у Бородянці і бачив руйнування, які залишили російські окупанти.

Гутерреш на відкритті конференції з нерозповсюдження ядерної зброї в Нью-Йорку 2 серпня заявив, що світ зараз за крок від ядерного знищення. Щоб це сталося, вистачить одного непорозуміння чи прорахунку.