У Львові розпочалися переговори Ердогана та Зеленського: що на порядку денному (фото, відео)

Реджеп Ердоган прилетів із Туреччини до польського міста Жешув, а до Львова дістався наземним транспортом. Розмова президентів триває у Палаці Потоцьких.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган приїхав до Львова на зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським та Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Про це повідомило турецьке держагентство Anadolu.

Турецький лідер прилетів до польського міста Жешув, звідти наземним транспортом він дістався Львова. Ердоган зустрівся "віч-на-віч" із Зеленським, переговори проходять у Палаці Потоцьких.

Після цього, за інформацією журналістів, буде тристороння зустріч президентів та генсека ООН. Антоніу Гутерреш приїхав до Львова 17 серпня.

Після бесіди відбудеться пресконференція всіх учасників.

Ердоган у Львові — що обговорюватимуть

TRT Haber повідомив про приблизний порядок денний зустрічі у Львові. Два президенти обговорять можливість закінчення війни з Росією дипломатичним шляхом та підвищення функціональності зернового коридору.

Інші питання — провокації росіян на Запорізькій АЕС, посередництво Туреччини в обміні полоненими між Росією та Україною та повернення Туреччини 2 літаків A440M, які до війни були в Україні, повідомив турецький канал NTV.

Візит Ердогана до України — хто приїхав із президентом Туреччини

Anadolu наголошує, що турецького лідера супроводжують кілька міністрів.

Львів відвідали глава МЗС Мевлют Чавушоглу, міністр енергетики та природних ресурсів Фатіх Денмез, міністр оборони Хулусі Акар, міністр сільського та лісового господарства Вахіт Кірішчі, міністр торгівлі Мехмет Муш.

Ердогана супроводжують ключові військові постаті — голова розвідувальної організації Туреччини MIT Хакан Фідан та голова управління оборонпрому при адміністрації президента Ісмаїл Демір. Приїхали чиновники президентської адміністрації — голова управління зв'язків Фахреттін Алтун та прессекретар Ердогана Ібрагім Калин.

У складі делегації — представник правлячої Партії справедливості та розвитку Омер Челік та гендиректор компанії Baykar Makina Халук Байрактар.

Реджеп Ердоган був в Україні востаннє 3 лютого цього року. Президент Туреччини тоді говорив про "безвідповідальні заяви про сценарії окупації країни, які виснажують українців".

Зазначимо, що Туреччина 17 серпня розпочала військову операцію у прикордонних із Сирією районах. Турецька армія бореться із представниками "Робітничої партії Курдистану", яку вважають терористичною.

Financial Times раніше писала про можливість введення санкцій проти Туреччини за допомогу Росії в обході обмежень Заходу.