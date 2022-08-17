У Туреччині оголосили про початок військової операції у Сирії: у соцмережах показали колони техніки

Жителі прикордонних турецьких районів почули оголошення про початок операції проти "Робітничої партії Курдистану". Влада стверджує, що нічого надзвичайного не відбувається.

У ніч на середу, 17 серпня, у прикордонних із Сирією районах Туреччини місцеві жителі почули оголошення про початок турецької військової операції у сусідній країні. Пізніше влада повідомила, що жодної надзвичайної ситуації в регіоні немає, а стосовно держслужбовців, які запустили це оголошення, розпочато розслідування. Тим часом користувачі мережі та ЗМІ повідомляють про початок бойових дій за участю турецької армії у Сирії. Про це пише газета Duvar.

"Героїчна турецька армія незабаром проведе операцію проти "Робітничої партії Курдистану". Ніхто не повинен переживати, всі залишайтеся вдома, будьте обережні", — йшлося у повідомленні, яке прозвучало з території мечетей у прикордонному із Сирією регіоні Гіазантеп.

Губернатор Гіазантепа Давут Гюль заявив, що надзвичайної ситуації в регіоні не оголошено, і стосовно відповідальних за оголошення посадових осіб розпочато розслідування.

"Немає жодної ситуації, що виходить за межі звичайного. Щодо відповідальних державних службовців розпочато розслідування", — написав він.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, відповідаючи на запитання журналістів про оголошення, зроблені в мечетях, сказав: "Якийсь час тому ми говорили з губернатором. Комендантської години немає. Буде лише невелике попередження".

Тим часом видання Al Arabyia повідомило, що вчора, 16 серпня, внаслідок авіаудару Туреччини по прикордонному посту Сирії, який контролюють сили сирійського лідера Башара Асада, загинули 11 військових. Також у соціальних мережах з'явилися фото та відео руху колон турецької військової техніки. У публікаціях стверджується, що одна з колон увійшла до сирійського міста Африна.

Нагадаємо, про те, що Туреччина готується до нової операції у Сирії, ЗМІ повідомляли у червні цього року.

24 травня Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина розпочне військову операцію у Сирії, щоб розширити зону безпеки на 30 км.