В Турции объявили о начале военной операции в Сирии: в соцсетях показали колонны техники

Жители приграничных турецких районов услышали объявление о начале операции против "Рабочей партии Курдистана". Власти утверждают, что ничего чрезвычайного не происходит.

В ночь на среду, 17 августа, в приграничных с Сирией районах Турции местные жители услышали объявление о начале турецкой военной операции в соседней стране. Позже власти сообщили, что никакой чрезвычайной ситуации в регионе нет, а в отношении госслужащих, запустивших это объявление начато расследование. Тем временем пользователи сети и СМИ сообщают о начале боевых действий при участии турецкой армии в Сирии. Об этом пишет газета Duvar.

"Героическая турецкая армия скоро проведет операцию против "Рабочей партии Курдистана". Никто не должен переживать, все оставайтесь дома, будьте осторожны", — говорилось в сообщении, которое прозвучало с территории мечетей в приграничном с Сирией регионе Гиазантеп.

Губернатор Гиазантепа Давут Гюль, заявил, что чрезвычайной ситуации в регионе объявлено не было, и в отношении ответственных за объявление должностных лиц было начато расследование.

"Нет никакой ситуации, выходящей за рамки обычного. В отношении ответственных государственных служащих начато расследование", — написал он.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу отвечая на вопрос журналистов об объявлениях, сделанных в мечетях, сказал: "Некоторое время назад мы говорили с губернатором. Комендантского часа нет. Будет только небольшое предупреждение".

Тем временем издание Al Arabyia сообщило, что вчера, 16 августа, в результате авиаудара Турции по пограничному посту Сирии, который контролируется силами сирийского лидера Башара Асада, погибли 11 военных. Также в социальных сетях появились фото и видео движения колонн турецкой военной техники. В публикациях утверждается, что одна из колонн вошла в сирийский город Африн.

Напомним, о том, что Турция готовится к новой операции в Сирии, СМИ сообщали в июне этого года.

24 мая Реджеп Эрдоган заявил, что Турция начнет военную операцию в Сирии, чтобы расширить зону безопасности на 30 км.