Турция начнет военную операцию в Сирии, чтобы расширить зону безопасности на 30 км, — Эрдоган

По словам турецкого президента, военные действия должны начаться 26 мая. А целью, по данным журналистов, могут стать подконтрольные сирийскими курдами территории.

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Вечером 23 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что вооруженные силы страны готовы начать военную операцию против Сирии, чтобы расширить зону безопасности на 30 км вдоль своей пограничной южной территории. Об этом сообщает Reuters.

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По словам президента, начало военной операции запланировано за 26 мая, а приоритетными целями должны стать районы, из которых осуществляются нападения против Турции.

"После того, как турецкая армия и разведслужбы проведут подготовку, эти операции начнутся", — отметил турецкий лидер.

Журналист Рагып Сойлу уточнил, что расширение зоны безопасности планируется в Северной Сирии, которая не подконтрольна официальной Анкаре, и где базируются отряды Сил самообороны сирийских курдов.

По оценкам Сойлу, таким образом Турция может захватить больше территорий в Сирии, но за это могут последовать санкции.

Комментируя слова Эрдогана, журналист также отметил, что приоритетными целями турецких ВС, в частности, может быть регион на северо-западе, где расположен город Телль-Рифъат.

Ранее Фокус сообщал, что Турция назвала свои условия для вступления Швеции в НАТО. В списке значатся требования относительно "Рабочей партии Курдистана", а также санкций против Анкары.