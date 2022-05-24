Туреччина розпочне військову операцію в Сирії, щоб розширити зону безпеки на 30 км, — Ердоган

За словами турецького президента, воєнні дії мають розпочатися 26 травня. А метою, за даними журналістів, можуть стати підконтрольні сирійським курдам території.

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Увечері 23 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив, що збройні сили країни готові розпочати військову операцію проти Сирії, щоб розширити зону безпеки на 30 км уздовж своєї прикордонної південної території. Про це повідомляє Reuters.

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За словами президента, початок військової операції заплановано на 26 травня, а пріоритетними цілями мають стати райони, з яких здійснюються напади проти Туреччини.

"Після того, як турецька армія та розвідслужби проведуть підготовку, ці операції почнуться", — зазначив турецький лідер.

Журналіст Рагіп Сойлу уточнив, що розширення зони безпеки планується в Північній Сирії, яка не підконтрольна офіційній Анкарі та де базуються загони Сил самооборони сирійських курдів.

За оцінками Сойлу, так Туреччина може захопити більше територій у Сирії, але за це можуть бути санкції.

Коментуючи слова Ердогана, журналіст також зазначив, що пріоритетними цілями турецьких ЗС, зокрема, може бути регіон на північному заході, де розташоване місто Телль-Ріфат.

Раніше Фокус повідомляв, що Туреччина назвала свої умови для вступу Швеції в НАТО. У списку є вимоги щодо "Робітничої партії Курдистану", а також санкцій проти Анкари.