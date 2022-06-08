Турция готовится к новой спецоперации в Сирии, она начнется на этой неделе, — СМИ

По информации журналистов, подразделения Турецких вооруженных сил сконцентрированы на границе недалеко от сирийских городов Тель-Рифат и Манбиджа. Военные ждут приказов из Анкары.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Турция готовится к новой так называемой спецоперации на севере Сирии, она должна начаться на этой неделе. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как пишет издание, в настоящее время подразделения Турецких вооруженных сил сконцентрированы на границе недалеко от сирийских городов Тель-Рифат (находится в 18 км от Турции) и Манбиджа (в 30 км).

"Ожидается, что операция начнется на этой неделе, активность в регионе возросла", — рассказывают корреспондент с места событий.

В то же время газета отмечает, что хотя "спецоперация" лишь готовится, ВВС Турции уже наносят удары по предполагаемым объектам Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Турции считают террористической. Уточняется, что целью турецкой армии является "очищение в короткие сроки двух районов от боевиков" и расширение так называемой зоны безопасности. Также в Анкаре намерены вернуть домой около 500 тыс. сирийских беженцев, которые были вынуждены покинуть Тель-Рифат и Манбиджу из-за военных действий.

[ + – ] Турецкие солдаты и силы Сирийской национальной армии заняли позиции на передовой возле Тель-Рифата и Манбиджи. Фото: Hurriyet

Как пишет газета, члены РПК готовятся к началу турецкой "спецоперации": роют окопы в городах, устанавливают мины и самодельные взрывные устройства на линии фронта, дорожных путях и стратегически важных зданиях.

По информации турецкой газеты Cumhuriyet, 7 июня президент Турции Реджеп Эрдоган провел встречу с главой Партии националистического движения Девлетом Бахчели, в ходе которой обсуждалась "спецоперация" в Сирии.

"Эрдоган во время встречи передал Бахчели детали операции. Со своей стороны, Бахчели сказал Эрдогану, что [партия] поддерживает проведение антитеррористической операции", — пишет газета.

До этого Турция уже дважды вводила свои войска на территорию Сирии: в 2018 г. в Африн и в 2019 г. в Рас-эль-Айн. В результате этого Анкара создала так называемые "зоны безопасности".

24 мая Реджеп Эрдоган заявил, что Турция начнет военную операцию в Сирии, чтобы расширить зону безопасности на 30 км. По словам президента, приоритетными целями должны стать районы, из которых осуществляются нападения против Турции. Журналист Рагып Сойлу уточнил, что расширение зоны безопасности планируется в Северной Сирии, где базируются отряды Сил самообороны сирийских курдов.

Позже в СМИ появились фотографии того, как турецкая армия обстреливает из артиллерии позиции курдов в Сирии.