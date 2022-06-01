Турецкая армия обстреливает из артиллерии позиции курдов в Сирии (фото)

По данным иранских журналистов, Анкара направила к сирийской границе конвои с тяжелой военной техникой. Турция обвинила курдов в атаке на район Тель-Абьяд и гибели 2 человек.

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Турецкие войска обстреляли из артиллерии деревни в районе Айн-Исса на северной окраине сирийского города Ракка. Об этом сообщило иранское государственное агентство Mehr со ссылкой на информированные источники.

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О жертвах информации на данный момент нет. Турецкий канал TRT Haber сообщил о нападении курдов на район Тель-Абьяд на севере Сирии. По предварительным данным, 2 мирных жителя погибли и 12 были ранены.

[ + – ] Турецкая артиллерия работает на севере Сирии

Анкара направила в приграничные районы с Сирией несколько конвоев с тяжелой военной техникой. Источник в министерстве иностранных дел Сирии назвал действия Турции этническими чистками.

Иран выступил против операции Турции и заявил об усложнении ситуации с безопасностью на северо-востоке Сирии. Иранские власти призвали Анкару уважать территориальную целостность Сирии и устроить переговоры с правительством Дамаска.

Эрдоган проводит спецоперацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее говорил, что турецкая армия будет зачищать от террористов приграничные с Турцией районы, пишет Anadolu.

Количество военных, участвующих в антитеррористической операции и другие подробности он не сообщил.

[ + – ] Карта турецкой операции в Сирии

"Посмотрим, кто поддерживает эти законные шаги Турции, а кто им препятствует", — добавил Эрдоган.

США и Россия, по его словам, не выполнили обязательства по созданию зоны безопасности для Турции.

В Анкаре говорят, что они борются с членами Курдской рабочей партии и отрядами народной самообороны Демократических сил Сирии (YPG). Обе организации в Турции считаются террористическими.

Журналист Рагып Сойлу ранее говорил, что Турция может захватить больше территорий в Сирии, но за это получит больше санкций стран Запада.

Напомним, что Турция блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, обвиняя их в возможной поддержке курдского ополчения.