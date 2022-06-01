Турецька армія обстрілює з артилерії позиції курдів у Сирії (фото)
За даними іранських журналістів, Анкара направила до сирійського кордону конвої з тяжкою військовою технікою. Туреччина звинуватила курдів в атаці на район Тель-Аб'яд та загибелі 2 людей.
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Турецькі війська обстріляли з артилерії села в районі Айн-Ісса на північній околиці сирійського міста Ракка. Про це повідомило іранське державне агентство Mehr із посиланням на інформовані джерела.
Про жертв інформації наразі немає. Турецький канал TRT Haber повідомив про напад курдів на район Тель-Аб'яд на півночі Сирії. За попередніми даними, 2 мирних жителів загинули та 12 отримали поранення.
Анкара направила до прикордонних районів із Сирією кілька конвоїв із важкою військовою технікою. Джерело в міністерстві закордонних справ Сирії назвало дії Туреччини етнічними чистками.
Іран виступив проти операції Туреччини та заявив про ускладнення ситуації з безпекою на північному сході Сирії. Іранська влада закликала Анкару поважати територіальну цілісність Сирії та влаштувати переговори з урядом Дамаска.
Ердоган проводить спецоперацію в Сирії
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган раніше говорив, що турецька армія зачищатиме від терористів прикордонні з Туреччиною райони, пише Anadolu.
Кількість військових, що беруть участь в антитерористичній операції та інші подробиці, він не повідомив.
"Побачимо, хто підтримує ці законні кроки Туреччини, а хто їм перешкоджає", — додав Ердоган.
США та Росія, за його словами, не виконали зобов'язання щодо створення зони безпеки для Туреччини.
В Анкарі кажуть, що вони борються із членами Курдської робітничої партії та загонами народної самооборони Демократичних сил Сирії (YPG). Обидві організації в Туреччині вважають терористичними.
Журналіст Рагіп Сойлу раніше казав, що Туреччина може захопити більше територій у Сирії, але за це отримає більше санкцій країн Заходу.
Нагадаємо, що Туреччина блокує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, звинувачуючи їх у можливій підтримці курдського ополчення.