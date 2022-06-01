Турецька армія обстрілює з артилерії позиції курдів у Сирії (фото)

За даними іранських журналістів, Анкара направила до сирійського кордону конвої з тяжкою військовою технікою. Туреччина звинуватила курдів в атаці на район Тель-Аб'яд та загибелі 2 людей.

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Турецькі війська обстріляли з артилерії села в районі Айн-Ісса на північній околиці сирійського міста Ракка. Про це повідомило іранське державне агентство Mehr із посиланням на інформовані джерела.

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Про жертв інформації наразі немає. Турецький канал TRT Haber повідомив про напад курдів на район Тель-Аб'яд на півночі Сирії. За попередніми даними, 2 мирних жителів загинули та 12 отримали поранення.

[ + – ] Турецька артилерія працює на півночі Сирії

Анкара направила до прикордонних районів із Сирією кілька конвоїв із важкою військовою технікою. Джерело в міністерстві закордонних справ Сирії назвало дії Туреччини етнічними чистками.

Іран виступив проти операції Туреччини та заявив про ускладнення ситуації з безпекою на північному сході Сирії. Іранська влада закликала Анкару поважати територіальну цілісність Сирії та влаштувати переговори з урядом Дамаска.

Ердоган проводить спецоперацію в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган раніше говорив, що турецька армія зачищатиме від терористів прикордонні з Туреччиною райони, пише Anadolu.

Кількість військових, що беруть участь в антитерористичній операції та інші подробиці, він не повідомив.

[ + – ] Карта турецької операції в Сирії

"Побачимо, хто підтримує ці законні кроки Туреччини, а хто їм перешкоджає", — додав Ердоган.

США та Росія, за його словами, не виконали зобов'язання щодо створення зони безпеки для Туреччини.

В Анкарі кажуть, що вони борються із членами Курдської робітничої партії та загонами народної самооборони Демократичних сил Сирії (YPG). Обидві організації в Туреччині вважають терористичними.

Журналіст Рагіп Сойлу раніше казав, що Туреччина може захопити більше територій у Сирії, але за це отримає більше санкцій країн Заходу.

Нагадаємо, що Туреччина блокує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, звинувачуючи їх у можливій підтримці курдського ополчення.