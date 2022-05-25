В Анкарі проходять переговори Швеції та Фінляндії з Туреччиною щодо вступу до НАТО

Туреччина заперечує проти приєднання країн Північної Європи до НАТО, посилаючись на їхню ймовірну підтримку Робочої партії Курдистану, або РПК, а також сирійського курдського ополчення YPG, що підтримується США.

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Офіційні делегації Швеції та Фінляндії приїхали з візитом до Анкари, щоб обговорити заперечення Туреччини проти їхнього приєднання до військового альянсу НАТО, повідомляє видання DW.

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Ці переговори є необхідними, оскільки Туреччина заперечує проти приєднання північних країн Європи, посилаючись на їхню ймовірну підтримку Робочої партії Курдистану, або РПК, а також сирійського курдського ополчення YPG, що підтримується США. Офіційна Анкара вважає, що такі групи та їх підтримка є загрозою її безпеці.

Заявки двох країн на вступ до альянсу надійшли на тлі небезпечної агресії з боку Росії. Інтеграція Швеції та Фінляндії покладуть край десятиліттям військового нейтралітету. Зазначимо, що Фінляндія має 1300-кілометровий (800-мильний) кордон із Росією.

Шведська делегація на чолі з держсекретарем Оскаром Стенстремом та фінська делегація на чолі з його колегою Юккою Саловаарою зустрілися з прессекретарем президента Туреччини Ібрагімом Каліном та заступником міністра закордонних справ Седатом Оналом у президентському палаці в Анкарі.

На пресконференції після переговорів, які тривали близько п'ятої години, Калін сказав, що Туреччина спостерігає "позитивний підхід" обох країн, коли йдеться про скасування обмежень на експорт зброї.

Раніше Фокус розповідав про умови, на яких Туреччина готова погодитись із вступом Фінляндії та Швеції до НАТО. Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав Швецію та Фінляндію до конкретних кроків та письмового закріплення позиції щодо "Робітничої партії Курдистану".

Також раніше стало відомо, що Туреччина розпочне воєнну операцію у Сирії, щоб розширити зону безпеки на 30 км. За словами турецького президента, воєнні дії мають розпочатися 26 травня. А метою, за даними журналістів, можуть стати підконтрольні сирійським курдам території.