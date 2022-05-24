Туреччина готова погодитися з вступом Фінляндії та Швеції до НАТО: названо умову

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав Швецію та Фінляндію до конкретних кроків та письмового закріплення позиції щодо "Робітничої партії Курдистану".

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Представники турецького уряду оголосили про умову, за якої офіційна Анкара не перешкоджатиме вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Про це повідомляє видання Hurriyet.

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Глава турецького міністерства закордонних справ Мевлют Чавушоглу під час свого візиту до Палестини розповів, що потрібно зробити кандидатам у НАТО для того, щоб Туреччина не використала свого права вето.

"Вони сказали, що ми можемо зробити конкретні кроки, ми хочемо письмової угоди", — заявив Мевлют Чавушоглу.

Йдеться про позицію Фінляндії та Швеції щодо питання про "Робітничу партію Курдистану", яку в Туреччині вважають терористами. Міністр також зазначив, що в Анкарі має відбутися тристороння зустріч за участю представників Туреччини, Фінляндії та Швеції, на якій обговорюватиметься інтеграція північних країн до НАТО.

Чавушоглу також зазначив, що після тристоронньої зустрічі в Анкарі може відбутися і чотиристороння зустріч за участю генсека НАТО. Міністр повідомив, що така пропозиція надійшла від генерального секретаря Столтенберга.

Нагадаємо, що сьогодні вранці Туреччина офіційно висунула умови вступу Швеції до НАТО. До списку із п'яти вимог увійшли пункти, що стосуються "Робітничої партії Курдистану", а також санкцій щодо Анкари.

Також Фокус розповідав, що президент країни Реджеп Ердоган оголосив, що Туреччина почне військову операцію в Сирії, щоб розширити зону безпеки на 30 км. За словами турецького президента, воєнні дії мають розпочатися 26 травня. А метою, за даними журналістів, можуть стати підконтрольні сирійським курдам території.