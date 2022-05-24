Туреччина офіційно висунула умови вступу Швеції в НАТО (список)

До списку з п'яти вимог увійшли пункти, що стосуються "Робітничої партії Курдистану", а також санкцій щодо Анкари.

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Турецька влада висунула офіційні вимоги до одного з кандидатів на вступ у НАТО, Швеції, для схвалення її заявки. Зокрема йдеться про блокування діяльності терористичних, на думку Анкари, організацій. Відповідний список опубліковано на сайті Управління з комунікацій при Апараті президента Туреччини.

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Загалом у списку вимог Туреччини до Швеції п'ять пунктів:

припинення підтримки тероризму ("Робітничої партії Курдистану" (РПК) і "Руху Фетхуллаха Гюлена");

припинення фінансування тероризму (РПК);

припинення постачання зброї РПК;

скасування збройового ембарго щодо Туреччини й антитурецьких санкцій;

глобальне співробітництво в боротьбі з тероризмом.

[ + – ] Вимоги Туреччини

"Хоча наша країна приймає політику "відкритих дверей" НАТО, вона, як і раніше, вважає, що члени альянсу та країни-кандидати повинні співпрацювати на високому рівні в боротьбі з тероризмом, як і в усіх інших сферах. Швеція, яка подала заявку на членство, як очікується, зробить принципові кроки та надасть конкретні гарантії щодо безпеки Туреччини. Туреччина очікує на конкретні гарантії від Швеції, яка підтримує терористичні організації, відповідно до принципу колективної безпеки НАТО", — йдеться в заяві турецького відомства.

Нагадаємо, 18 травня Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ у НАТО. За два дні до цього президент Туреччини Реджеп Ердоган виступив проти входження цих країн у склад Альянсу. За його словами, в обох держав "немає чіткої позиції щодо терористичних організацій". Також Ердоган згадав, що Анкара не може "сказати "так" тим, хто запроваджує санкції проти Туреччини".

Влада Туреччини заблокувала початок переговорів у НАТО щодо вступу Фінляндії та Швеції в Альянс, які мали відбутися 18 травня.

У свою чергу президент США Джо Байден висловив упевненість, що Фінляндія та Швеція увійдуть до Альянсу, а в Сенаті запевнили, що Штати мають достатньо важелів тиску на Анкару в цьому питанні.