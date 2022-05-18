Туреччина заблокувала обговорення заявок до НАТО Швеції та Фінляндії

Категорічна позиція Анкари пов'язана з тим, що Скандинавські країни переховують у себе представників курдських організацій, які влада вважає терористичними.

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Влада Туреччини заблокувала початок переговорів у НАТО щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, які мали відбутися сьогодні 18 травня. Про це повідомляє у Twitter інформаційне агентство DPA.

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Після офіційно поданих заяв Швеції та Фінляндії про вступ країн до НАТО в середу планувалося їх обговорення в Альянсі, яке свідчило б про початок процесу прийому країн до організації. Однак Анкара дала ясно зрозуміти, що зараз не може схвалити їхній початок.

У силу цього розгляд заявок протягом двох тижнів, як про це раніше заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, ставиться під сумнів.

Заява президента Ердогана

Про відсутність підтримки Анкарою намірів двох Скандинавських країн стати членами Альянсу стало відомо в понеділок, 16 травня. Тоді президент країни Реджеп Ердоган прокоментував жорстку позицію турецького уряду щодо цього, заявивши, що Швеція та Фінляндія переховують людей, пов'язаних із групами, які Анкара вважає терористичними. Йдеться про членів Робочої партії Курдистану (РПК) і послідовників Фетхуллаха Гюлена, якого Туреччина звинувачує в організації спроб державного перевороту в 2016 році.

Ердоган також заявив, що союзники з НАТО ніколи не підтримували Туреччину в боротьбі з курдськими бойовими групами, включаючи сирійські загони народної самооборони (YPG), яку Анкара також вважає терористичним угрупуванням, що тісно пов'язане з РПК.

За словами турецького президента, розширення НАТО має для Анкари сенс лише тією мірою, якою виявляється повага з боку Альянсу до її інтересів.

"Ви не хочете повертати нам терористів, але просите нас про членство в НАТО? НАТО — це структура безпеки. Тому ми не можемо сказати "так" цій організації безпеки, позбавивши її безпеки", — підкреслив Ердоган.

Нагадаємо, що 17 травня парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО. Рішення було ухвалено практично одноголосно — 8 парламентаріїв з "Лівого Альянсу" проголосували проти.

Президент РФ Володимир Путін 16 травня під час засідання ОДКБ заявив, що розширення Північноатлантичного альянсу неодмінно викличе реакцію у відповідь з боку Росії. За його словами, розширення НАТО в цілому — "це проблема, яка створюється абсолютно штучно".