Парламент Фінляндії схвалив вступ країни до НАТО: як голосували депутати (фото)

Парламентарі підтримали рішення практично одноголосно, проти були представники "Лівого Альянсу". Депутат об'єднання Маркус Мустаярві виступав за нейтральний статус Фінляндії.

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Парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО. Про це пише місцеве видання YLE.

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Журналісти пишуть, що депутати підтримали звіт комітету із закордонних справ, згідно з яким Фінляндія має приєднатися до НАТО для зміцнення безпеки. Міністр закордонних справ Пекка Гаавісто назвав результат голосування парламентаріїв "виключно сильним".

Таке рішення підтримали 188 депутатів із 200, 8 були проти, а троє були відсутні.

[ + – ] 188 депутатів підтримали курс країни в НАТО

Уряд сьогодні обговорить рішення парламенту на пленарному засіданні, і далі його схвалить президент. Потім заявку Фінляндії передадуть до штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Лист із міністерства закордонних справ стани може доставити посол НАТО Клаус Корхонен.

"Я пишаюся тим, що цієї весни парламенту вдалося провести дуже конструктивне обговорення, з повагою дослухаючись один до одного. Наша мета — подати заявку на членство в НАТО разом зі Швецією", — сказала під час виступу в парламенті прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.

Фінське видання Ilta Sanomat зазначає, що проти голосував депутат від партії лівих Маркус Мустаярві.

[ + – ] Мустаярві виступав за скасування подачі заявки на членство в НАТО

Виступаючи на дебатах, він наголошував на необхідності скасування подання заявки країни на членство в НАТО. Фінляндія має залишатися нейтральною у військовому відношенні, говорив політик.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе разом із прем'єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон готує робочий візит у США, повідомила газета Helsingin Sanomat. Там вони зустрінуться з президентом Джо Байденом,

Нагадаємо, що міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде 17 травня підписала заявку на вступ до НАТО, вступ країни до Альянсу може тривати близько року.

У Фінляндії випустили пиво під назвою Otan на честь вступу країни до НАТО. На банці намальований лицар із символікою НАТО на щиті.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган висловився проти приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Турецький лідер не поділяє підтримку цих країн "робочої партії Курдистану", яку Анкара вважає терористичною організацією.