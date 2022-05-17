Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО: как голосовали депутаты (фото)

Парламентарии поддержали решение практически единогласно, против были представители "Левого Альянса". Депутат объединения Маркус Мустаярви выступал за нейтральный статус Финляндии.

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Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО. Об этом пишет местное издание YLE.

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Журналисты пишут, что депутаты поддержали отчет комитета по иностранным делам, согласно которому Финляндия должна присоединиться к НАТО для укрепления безопасности. Министр иностранных дел Пекка Хаависто назвал результат голосования парламентариев "исключительно сильным".

Такое решение поддержали 188 депутатов из 200, 8 были против, а трое отсутствовали.

[ + – ] 188 депутатов поддержали курс страны в НАТО

Правительство сегодня обсудит решение парламента на пленарном заседании и далее его одобрит президент. Затем заявку Финляндии передадут в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Письмо из министерства иностранных дел станы может доставить посол НАТО Клаус Корхонен.

"Я горжусь тем, что этой весной парламенту удалось провести очень конструктивное обсуждение, с уважением прислушиваясь друг к другу. Наша цель — подать заявку на членство в НАТО вместе со Швецией", — сказала во время выступления в парламенте премьер-министр Финляндии Санна Марин

Финское издание Ilta Sanomat отмечает, что против голосовал депутат от партии левых Маркус Мустаярви.

[ + – ] Мустаярви выступал за отмену подачи заявки на членство в НАТО

Выступая на дебатах, он подчеркивал необходимость отмены подачи заявки страны на членство в НАТО. Финляндия должна оставаться нейтральной в военном отношении, говорил политик.

Президент Финляндии Саули Ниинисте вместе с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон готовит рабочий визит в США, сообщила газета Helsingin Sanomat. Там они встретятся с президентом Джо Байденом,

Напомним, что министр иностранных дел Швеции Анн Линде 17 мая подписала заявку на вступление в НАТО, вступление страны в Альянс может длиться около года.

В Финляндии выпустили пиво под названием Otan в честь вступления страны в НАТО. На банке нарисован рыцарь с символикой НАТО на щите.

Президент Турции Реджеп Эрдоган высказался против присоединения Финляндии и Швеции к НАТО. Турецкий лидер не разделяет поддержку этих стран "рабочей партии Курдистана", которую Анкара считает террористической организацией.