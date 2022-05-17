Теперь дело за Финляндией. Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

Предполагается, что вместе со Швецией заявку подаст Финляндия, парламент которой сегодня должен принять соответствующее решение.

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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО, сообщает SVT. "Это большой, серьезный шаг, который, по нашему мнению, лучше всего подходит для Швеции", — сказала Линде.

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Глава МИД сообщила, что вместе с ее страной заявку подаст Финляндия. Финляндский парламент 17 мая проведет голосование по этому вопросу. По ее словам, процесс вступления Швеции в НАТО займет около года.

Однако вступлению в Альянс может помешать позиция одного из чденов НАТО — Турции. Президент страны Реджеп Эрдоган заявил о том, что Турция выступает против расширения НАТО за счет двух скандинавских стран. Причина — "отсутствие четкой позиции в отношении террористических организаций".

Турецкие СМИ отмечают, что Эрдоган критикует Финляндию и Швецию за поддержку "рабочей партии Курдистана", которая в Турции признана террористической организацией. Также он называл Швецию "гостевым домом для террористов".

Как сообщалось ранее, Финляндия официально объявила о подаче заявки в НАТО из-за потенциальной военной агрессии со стороны России. Лидер Финляндии Саули Ниинисте считает, что вступление в Североатлантический альянс укрепит безопасность его страны на фоне постоянных угроз со стороны России.

14 мая президент Финляндии Саули Ниинисте провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и сообщил ему о решении вступить в НАТО. Путин назвал это решение "ошибочным".

На недавней встрече членов ОДКБ Путин сообщил, что непосредственной угрозы из-за расширения Альянса за счет Швеции и Финляндии для России нет. "Однако расширение военной инфраструктуры на эту территорию безусловно вызовет нашу ответную реакцию", — подчеркнул президент РФ.

В России демонстрируют реакцию традиционными для нее способами: 16 мая в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлена переброска к границе с Финляндией дивизиона оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", а также другой военной техники.

Также в начале мая российская армия во время учений в Калининградской области имитировала атаки ракетами, способными нести ядерные боеголовки. На Западе проведение таких учений расценили, как прямую угрозу.

Помимо этого 14 мая Россия остановила экспорт электроэнергии в Финляндию.