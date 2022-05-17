Тепер справа за Фінляндією. Глава МЗС Швеції підписала заявку на вступ у НАТО

Передбачається, що разом зі Швецією заявку подасть Фінляндія, парламент якої сьогодні має ухвалити відповідне рішення.

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Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на вступ у НАТО, повідомляє SVT. "Це великий, серйозний крок, який, на нашу думку, найкраще підходить для Швеції", — сказала Лінде.

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Глава МЗС повідомила, що разом із її країною заявку подасть Фінляндія. Фінський парламент 17 травня проведе голосування щодо цього питання. За її словами, процес вступу Швеції в НАТО триватиме близько року.

Проте вступу в Альянс може стати на заваді позиція одного з членів НАТО — Туреччини. Президент країни Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина виступає проти розширення НАТО за рахунок двох скандинавських країн. Причина — "відсутність чіткої позиції щодо терористичних організацій".

Турецькі ЗМІ зазначають, що Ердоган критикує Фінляндію та Швецію за підтримку "робочої партії Курдистану", яку в Туреччині визнано терористичною організацією. Також він називав Швецію "гостьовим будинком для терористів".

Як повідомлялося раніше, Фінляндія офіційно оголосила про подання заявки в НАТО через потенційну військову агресію з боку Росії. Лідер Фінляндії Саулі Нійністе вважає, що вступ у Північноатлантичний альянс зміцнить безпеку його країни на тлі постійних загроз Росії.

14 травня президент Фінляндії Саулі Нійністе провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і повідомив йому про рішення вступити в НАТО. Путін назвав це рішення "помилковим".

На нещодавній зустрічі членів ОДКБ Путін повідомив, що безпосередньої загрози через розширення Альянсу за рахунок Швеції та Фінляндії для Росії немає. "Однак розширення військової інфраструктури на цю територію безумовно викличе нашу реакцію у відповідь", — підкреслив президент РФ.

У Росії демонструють реакцію традиційними для неї способами: 16 травня в соцмережах з'явився відеоролик, на якому зображено перекидання до кордону з Фінляндією дивізіону оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", а також іншої військової техніки.

Також на початку травня російська армія під час навчань у Калінінградській області імітувала атаки ракетами, здатними нести ядерні боєголовки. На Заході проведення таких навчань розцінили як пряму загрозу.

Крім цього, 14 травня Росія зупинила експорт електроенергії у Фінляндію.