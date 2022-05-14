Перестали платити гроші. Росія зупинила експорт електроенергії до Фінляндії
Фінський оператор Fingrid планує компенсувати нестачу власною електрикою та постачанням зі Швеції, а російському постачальнику "Інтер РАО" загрожують великі втрати.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
З 14 травня Росія перестане продавати електроенергію до Фінляндії. Про це на своєму офіційному сайті повідомила фінська компанія-оператор мереж Fingrid.
RAO Nordic Oy, "дочка" російського постачальника "Інтер РАО", що продає електрику по інтерконекторах 400 кВ, заявила про зупинення імпорту до Фінляндії. Вона повідомила, що прямого або двостороннього імпорту з РФ не буде через проблеми з платежами за продану енергію.
Сама RAO Nordic на своєму сайті пише, що не отримала на свій банківський рахунок гроші за електроенергію, продану на біржі Nord Pool з 6 травня. Суму боргу не розголошують, але за даними компанії, постачання електроенергії з Росії до Фінляндії досягає 970 МВт на годину. Компанія сподівається на надходження коштів найближчим часом — після цього вона обіцяє відновити торгівлю між Росією та Фінляндією.
"Ця ситуація є винятковою і відбулася вперше за понад двадцять років нашої торгової історії. На жаль, у ситуації, що склалася, з відсутністю грошових доходів RAO Nordic не має можливості оплачувати імпортовану з Росії електроенергію", — зазначила пресслужба компанії.
Станом на 14 травня вартість 1 МВт/год електроенергії на біржі Nord Pool у Фінляндії становить 109,81 євро. Актуальна ціна виявилася на 13% меншою, якщо порівняти з минулою п'ятницею, 13 травня, однак утричі більша, ніж 7 травня.
Як стверджує Fingrid у своєму оголошенні, рішення російської сторони не загрожує Фінляндії збоєм електрозабезпечення, адже останнім часом постачання з Росії забезпечує лише близько 10% загального споживання країни. Для компенсації фінські оператори планують збільшити закупівлю зі Швеції та виробляти більше енергії самостійно.
Три тижні тому Fingrid оголосила про скорочення постачання електроенергії з Росії з 1300 МВт до 900 МВт, починаючи з 24 квітня, водночас експортну потужність із Фінляндії зберегли на колишньому рівні — 320 МВт. За заявою компанії, таке рішення ухвалили через "ризики для енергосистеми в мінливій міжнародній ситуації".
Російський юрист Павло Іккерт у коментарі виданню "Ведомости" розповів, що санкції щодо фізосіб, пов'язаних з "Інтер РАО", не поширюються на саму компанію чи закордонні організації, які з нею співпрацюють. На думку юриста, споживачі могли відмовитись платити за електроенергію з Росії. Крім того, проблеми із платежами можуть бути пов'язані з відключенням деяких російських банків від міжнародної системи SWIFT.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може постачати до Європи електроенергію в обмін на газ. Так українці отримають необхідне паливо та одночасно допоможуть ЄС здобути незалежність від Росії.
Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів Фокусу, які проблеми виникли в енергосистеми РФ після вторгнення. За його словами Україна може стати для європейських країн альтернативним постачальником замість країни-агресора завдяки синхронізації систем.