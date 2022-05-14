Перестали платити гроші. Росія зупинила експорт електроенергії до Фінляндії

Фінський оператор Fingrid планує компенсувати нестачу власною електрикою та постачанням зі Швеції, а російському постачальнику "Інтер РАО" загрожують великі втрати.

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З 14 травня Росія перестане продавати електроенергію до Фінляндії. Про це на своєму офіційному сайті повідомила фінська компанія-оператор мереж Fingrid.

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RAO Nordic Oy, "дочка" російського постачальника "Інтер РАО", що продає електрику по інтерконекторах 400 кВ, заявила про зупинення імпорту до Фінляндії. Вона повідомила, що прямого або двостороннього імпорту з РФ не буде через проблеми з платежами за продану енергію.

Сама RAO Nordic на своєму сайті пише, що не отримала на свій банківський рахунок гроші за електроенергію, продану на біржі Nord Pool з 6 травня. Суму боргу не розголошують, але за даними компанії, постачання електроенергії з Росії до Фінляндії досягає 970 МВт на годину. Компанія сподівається на надходження коштів найближчим часом — після цього вона обіцяє відновити торгівлю між Росією та Фінляндією.

"Ця ситуація є винятковою і відбулася вперше за понад двадцять років нашої торгової історії. На жаль, у ситуації, що склалася, з відсутністю грошових доходів RAO Nordic не має можливості оплачувати імпортовану з Росії електроенергію", — зазначила пресслужба компанії.

Станом на 14 травня вартість 1 МВт/год електроенергії на біржі Nord Pool у Фінляндії становить 109,81 євро. Актуальна ціна виявилася на 13% меншою, якщо порівняти з минулою п'ятницею, 13 травня, однак утричі більша, ніж 7 травня.

Як стверджує Fingrid у своєму оголошенні, рішення російської сторони не загрожує Фінляндії збоєм електрозабезпечення, адже останнім часом постачання з Росії забезпечує лише близько 10% загального споживання країни. Для компенсації фінські оператори планують збільшити закупівлю зі Швеції та виробляти більше енергії самостійно.

Три тижні тому Fingrid оголосила про скорочення постачання електроенергії з Росії з 1300 МВт до 900 МВт, починаючи з 24 квітня, водночас експортну потужність із Фінляндії зберегли на колишньому рівні — 320 МВт. За заявою компанії, таке рішення ухвалили через "ризики для енергосистеми в мінливій міжнародній ситуації".

Російський юрист Павло Іккерт у коментарі виданню "Ведомости" розповів, що санкції щодо фізосіб, пов'язаних з "Інтер РАО", не поширюються на саму компанію чи закордонні організації, які з нею співпрацюють. На думку юриста, споживачі могли відмовитись платити за електроенергію з Росії. Крім того, проблеми із платежами можуть бути пов'язані з відключенням деяких російських банків від міжнародної системи SWIFT.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може постачати до Європи електроенергію в обмін на газ. Так українці отримають необхідне паливо та одночасно допоможуть ЄС здобути незалежність від Росії.

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів Фокусу, які проблеми виникли в енергосистеми РФ після вторгнення. За його словами Україна може стати для європейських країн альтернативним постачальником замість країни-агресора завдяки синхронізації систем.