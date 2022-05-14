Перестали платить деньги. Россия остановила экспорт электроэнергии в Финляндию

Финский оператор Fingrid планирует компенсировать недостачу собственным электричеством и поставками из Швеции, а российскому поставщику "Интер РАО" грозят большие потери.

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С 14 мая Россия перестанет продавать электроэнергию в Финляндию. Об этом на своем официальном сайте сообщила финская компания-оператор сетей Fingrid.

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RAO Nordic Oy, "дочка" российского поставщика "Интер РАО", продающего электричество по интерконнекторам 400 кВ, заявила о приостановке импорта в Финляндию. Она уведомила, что прямого или двустороннего импорта из РФ не будет из-за проблем с платежами за уже проданную энергию.

Сама RAO Nordic на своем сайте пишет, что не получила на свой банковский счет деньги за электроэнергию, проданную на бирже Nord Pool с 6 мая. Сумма долга не разглашается, но по данным компании, поставки электроэнергии из России в Финляндию достигают 970 МВт в час. Компания надеется на поступление средств в ближайшее время — после этого она обещает возобновить торговлю между Россией и Финляндией.

"Эта ситуация является исключительной и произошла впервые за более чем двадцать лет нашей торговой истории. К сожалению, в сложившейся ситуации с отсутствием денежных доходов RAO Nordic не имеет возможности оплачивать импортируемую из России электроэнергию", — отметила пресс-служба компании.

По состоянию на 14 мая, стоимость 1 МВт\ч электроэнергии на бирже Nord Pool в Финляндии составляет 109,81 евро. Актуальная цена оказалась на 13% меньше по сравнению с прошлой пятницей, 13 мая, однако в три раза больше, чем 7 мая.

Как утверждает Fingrid в своем объявлении, решение российской стороны не грозит Финляндии сбоем электрообеспечения, ведь в последнее время поставки из России обеспечивают лишь около 10% от общего потребления страны. Для компенсации, финские операторы планируют увеличить закупку из Швеции и производить больше энергии самостоятельно.

Три недели назад Fingrid объявила о сокращении поставок электроэнергии из России с 1300 МВт до до 900 МВт, начиная с 24 апреля, при этом экспортную мощность из Финляндии сохранили на прежнем уровне - 320 МВт. По заявлению компании, такое решение приняли в связи с "рисками для энергосистемы в меняющейся международной обстановке".

Российский юрист Павел Иккерт в комментарии изданию "Ведомости" рассказал, что санкции в отношении физлиц, связанных с "Интер РАО", не распространяются на саму компанию или зарубежные организации, которые с ней сотрудничают. По мнению юриста, потребители могли отказаться платить за электроэнергию из России. Кроме того, проблемы с платежами могут быть связаны с отключением некоторых российских банков от международной системы SWIFT.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может поставлять в Европу электроэнергию в обмен на газ. Таким образом украинцы получат необходимое топливо и одновременно помогут ЕС обрести независимость от России.

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал Фокусу, какие проблемы возникли у энергосистемы РФ после вторжения. По его словам, Украина может стать для европейских стран альтернативным поставщиком вместо страны-агрессора благодаря синхронизации систем.