Імітацію ядерної атаки в Калінінграді слід сприймати як сигнал, — Spiegel

Журналісти німецького видання зазначають, що побоювання щодо ядерної ескалації зростають.

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Збройні сили РФ на тлі наступу в Україні імітували в Калінінграді атаки ракетами, здатними нести ядерні боєголовки. В межах навчань близько сотні військовослужбовців відпрацювали "електронний пуск" мобільних комплексів балістичних ракет типу "Іскандер" із ядерною зброєю, повідомляє Spiegel. Військові відпрацьовували удари по об'єктах умовного супротивника та способи реагування на контратаку. "Це слід сприймати як сигнал", — пише Spiegel.

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Журналісти видання зазначають, що Калінінград — російський анклав на Балтійському морі між двома членами ЄС та НАТО: Польщею та Литвою. Тому ні місце, ні час навчання не могли обрати випадково.

Spiegel нагадує, що з початком повномасштабного вторгнення в Україну президент Росії Володимир Путін заявив про готовність застосувати тактичну ядерну зброю. Наприкінці лютого Росія привела свої ядерні сили у стан підвищеної бойової готовності. Глава Кремля також попередив про "швидку відплату", якщо Захід безпосередньо втрутиться в український конфлікт. На думку спостерігачів, російське державне телебачення останніми днями намагається зробити використання ядерної зброї привабливим для громадськості.

Росія є найбільшою у світі ядерною державою. Країна має близько 4500 наявний робочих одиниць ядерної зброї, більшість із них мають стратегічне значення. Тобто така зброя призначена для ядерного стримування і її не повинні використовувати у збройних конфліктах у військових цілях. Стратегічну зброю можна запустити за лічені хвилини, деякі ракети здатні досягти майже будь-якої точки світу.

Що про навчання повідомили в Росії

У пресслужбі Західного військового округу з Балтійського флоту РФ повідомили журналістам, що в навчаннях, проведених під Калінінградом, брали участь понад 100 військовослужбовців та 20 одиниць бойової техніки. Ракетники пробралися до призначеного позиційного району, звідки з обладнаних стартових позицій можна було б вдарити по різних мішенях — імітаціях ракетних установок, аеродромів, захищених об'єктів, скупченням військової техніки та командним пунктам ворога.

"Після виконання електронних пусків з метою виходу з-під можливого удару у відповідь військовослужбовці здійснили маневр зі зміни позиційного району", — зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, як повідомляв Фокус, Конгрес може дозволити Байдену використовувати армію США в Україні, але лише за умови, якщо РФ застосує хімічну, біологічну або ядерну зброю.

Як повідомляли, в Росії погрожують розмістити ядерну зброю в Калінінградській області. Це станеться, якщо Швеція та Фінляндія вступлять до НАТО. Таку заяву зробив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

13 квітня ЗМІ повідомили, що Швеція вирішила подати заявку на вступ до військового блоку. Паралельно з цим рішенням у Фінляндії почалися дебати про можливість приєднання до Альянсу.

12 квітня Росія почала стягувати до кордону з Фінляндією війська. Очевидці зняли рух важкого ракетного озброєння трасою, яка веде з Санкт-Петербурга.