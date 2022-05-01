Конгрес може дозволити Байдену використати армію США в Україні: деталі документа

У разі схвалення документа Білому дому дозволять залучити збройні сили США в Україні. Але лише за умови, якщо РФ застосує хімічну, біологічну чи ядерну зброю.

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У Конгрес США внесли на розгляд резолюцію, яка дозволить президенту Джо Байдену використати американські збройні сили на території України. Про це йдеться на офіційному вебсайті законодавчого органу.

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Відповідну резолюцію вніс сенатор від Республіканської партії Адам Кінзінгер. Своїм документом політик пропонує дозволити президенту Джо Байдену задіяти армію США на території України у разі, якщо Росія застосує хімічну, біологічну чи ядерну зброю.

Сенатор-республіканець стверджує, що його документ дає можливість Вашингтону "продемонструвати підтримку людей, які прагнуть свободи, які рішуче протистоять авторитаризму".

"Ми знаємо, що мільйони українців були змушені залишити свої будинки, тисячі були вбиті. Напади на мирних жителів, масові страти та незліченні повідомлення про зґвалтування з боку російських військ залишаються практично безконтрольними. Ми повинні вжити заходів, щоб покласти край цим звірствам. Я уявляю цю резолюцію як чітку червону лінію, щоб адміністрація (Джо Байдена — ред.) могла вжити відповідних заходів, якщо Росія застосує хімічну, біологічну або ядерну зброю. Ми повинні стати на захист людства, і ми повинні стати на захист наших союзників," — йдеться у пояснювальній записці до резолюції.

За словами Адама Кінзінгера, Джо Байден, будучи "головнокомандувачем найбільшої армії у світі", повинен мати повноваження для припинення агресії Володимира Путіна.

В ефірі телеканалу CBS News сенатор-республіканець попередив, що внесений на розгляд до Конгресу документ не зобов'язує президента задіяти американську армію на території України. Політик зазначив, що резолюція каже, що Джо Байден має важелі впливу на Володимира Путіна в плані використання ЗС США в нашій країні.

"Якщо Володимир Путін хоче загострити відносини із Заходом, він це зробить. Йому легко це зробити. І я думаю, що зараз те, що ми робимо з поставками та з ленд-лізом, з фінансуванням, це правильно… До Другої світової війни були моменти, коли ніхто ніколи не хотів втручатися і зрештою зрозумів, що повинен. Я сподіваюся, що ми не дійдемо до цього тут (в Україні — ред.), але ми маємо бути готові", — підсумував Кінзінгер в ефірі телеканалу.

Нагадаємо, 28 квітня Палата представників США схвалила програму ленд-лізу для України, завдяки якій Київ за прискореною процедурою отримуватиме озброєння, продовольство та медикаменти.

Також повідомлялося, що Україна за програмою ленд-лізу може отримати від США танки, бойові машини піхоти, РСЗВ та зенітно-ракетні комплекси. Західні журналісти не виключають, що Вашингтон також може передати Києву системи ППО Patriot та бойову авіацію НАТО.