Конгресс может разрешить Байдену использовать армию США в Украине: детали документа
В случае одобрения документа Белому дому разрешат задействовать вооруженные силы США в Украине. Но лишь при условии, если РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие.
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В Конгресс США внесли на рассмотрение резолюцию, которая разрешит президенту Джо Байдену использовать американские вооруженные силы на территории Украины. Об этом говорится на официальном сайте законодательного органа.
Соответствующую резолюцию внес сенатор от Республиканской партии Адам Кинзингер. Своим документом политик предлагает разрешить президенту Джо Байдену задействовать армию США на территории Украины в случае, если Россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие.
Сенатор-республиканец утверждает, что его документ дает возможность Вашингтону "продемонстрировать поддержку стремящихся к свободе людей, которые решительно противостоят авторитаризму".
"Мы знаем, что миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, тысячи были убиты. Нападения на мирных жителей, массовые казни и бесчисленные сообщения об изнасилованиях со стороны российских войск остаются практически бесконтрольными. Мы должны принять меры, чтобы положить конец этим зверствам. Я представляю эту резолюцию как четкую красную линию, чтобы администрация (Джо Байдена — ред.) могла принять соответствующие меры, если Россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие. Мы должны встать на защиту человечества, и мы должны встать на защиту наших союзников", — говорится в пояснительной записке к резолюции.
По словам Адама Кинзингера, Джо Байден, будучи "главнокомандующим величайшей армии в мире", должен иметь полномочия для прекращения агрессии Владимира Путина.
В эфире телеканала CBS News сенатор-республиканец предупредил, что внесенный на рассмотрение в Конгресс документ не обязывает президента задействовать американскую армию на территории Украины. Политик отметил, что резолюция говорит, что у Джо Байдена будут рычаги влияния на Владимира Путина в плане использования ВС США в нашей стране.
"Если Владимир Путин хочет обострить отношения с Западом, он это сделает. Ему легко это сделать. И я думаю, что сейчас то, что мы делаем с поставками и с ленд-лизом, с финансированием, это правильно… До Второй мировой войны были моменты, когда никто никогда не хотел вмешиваться и в конце концов понял, что должен. Я надеюсь, что мы не дойдем до этого здесь (в Украине — ред.), но мы должны быть готовы", — подытожил Кинзингер в эфире телеканала.
Напомним, 28 апреля Палата представителей США одобрила программу ленд-лиза для Украины, благодаря которой Киев будет по ускоренной процедуре получать вооружение, продовольствие и медикаменты.
Также сообщалось, что Украина по программе ленд-лиза может получить от США танки, боевые машины пехоты, РСЗО и зенитно-ракетные комплексы. Западные журналисты не исключают, что Вашингтон также может передать Киеву системы ПВО Patriot и боевую авиацию НАТО.