Конгресс может разрешить Байдену использовать армию США в Украине: детали документа

В случае одобрения документа Белому дому разрешат задействовать вооруженные силы США в Украине. Но лишь при условии, если РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие.

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В Конгресс США внесли на рассмотрение резолюцию, которая разрешит президенту Джо Байдену использовать американские вооруженные силы на территории Украины. Об этом говорится на официальном сайте законодательного органа.

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Соответствующую резолюцию внес сенатор от Республиканской партии Адам Кинзингер. Своим документом политик предлагает разрешить президенту Джо Байдену задействовать армию США на территории Украины в случае, если Россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие.

Сенатор-республиканец утверждает, что его документ дает возможность Вашингтону "продемонстрировать поддержку стремящихся к свободе людей, которые решительно противостоят авторитаризму".

"Мы знаем, что миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, тысячи были убиты. Нападения на мирных жителей, массовые казни и бесчисленные сообщения об изнасилованиях со стороны российских войск остаются практически бесконтрольными. Мы должны принять меры, чтобы положить конец этим зверствам. Я представляю эту резолюцию как четкую красную линию, чтобы администрация (Джо Байдена — ред.) могла принять соответствующие меры, если Россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие. Мы должны встать на защиту человечества, и мы должны встать на защиту наших союзников", — говорится в пояснительной записке к резолюции.

По словам Адама Кинзингера, Джо Байден, будучи "главнокомандующим величайшей армии в мире", должен иметь полномочия для прекращения агрессии Владимира Путина.

В эфире телеканала CBS News сенатор-республиканец предупредил, что внесенный на рассмотрение в Конгресс документ не обязывает президента задействовать американскую армию на территории Украины. Политик отметил, что резолюция говорит, что у Джо Байдена будут рычаги влияния на Владимира Путина в плане использования ВС США в нашей стране.

"Если Владимир Путин хочет обострить отношения с Западом, он это сделает. Ему легко это сделать. И я думаю, что сейчас то, что мы делаем с поставками и с ленд-лизом, с финансированием, это правильно… До Второй мировой войны были моменты, когда никто никогда не хотел вмешиваться и в конце концов понял, что должен. Я надеюсь, что мы не дойдем до этого здесь (в Украине — ред.), но мы должны быть готовы", — подытожил Кинзингер в эфире телеканала.

Напомним, 28 апреля Палата представителей США одобрила программу ленд-лиза для Украины, благодаря которой Киев будет по ускоренной процедуре получать вооружение, продовольствие и медикаменты.

Также сообщалось, что Украина по программе ленд-лиза может получить от США танки, боевые машины пехоты, РСЗО и зенитно-ракетные комплексы. Западные журналисты не исключают, что Вашингтон также может передать Киеву системы ПВО Patriot и боевую авиацию НАТО.