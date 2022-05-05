Имитацию ядерной атаки в Калининграде следует воспринимать как сигнал, — Spiegel

Журналисты немецкого издания отмечают, что опасения по поводу ядерной эскалации растут.

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Вооруженные силы РФ на фоне наступления в Украине имитировали в Калининграде атаки ракетами, способными нести ядерные боеголовки. В рамках учений около сотни военнослужащих отработали "электронный пуск" мобильных комплексов баллистических ракет типа "Искандер" с ядерным оружием, сообщает Spiegel. Военные отрабатывали удары по объектам условного противника и способы реагирования на контратаку. "Это следует воспринимать как сигнал", — пишет Spiegel.

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Журналисты издания отмечают, что Калининград — российский анклав на Балтийском море между двумя членами ЕС и НАТО: Польшей и Литвой. Поэтому ни место, ни время учений не могли быть выбраны случайно.

Spiegel напоминает, что с началом полномасштабного вторжения в Украину президент России Владимир Путин заявил о готовности применить тактическое ядерное оружие. В конце февраля Россия привела свои ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности. Глава Кремля также предупредил о "быстром возмездии", если Запад напрямую вмешается в украинский конфликт. По мнению наблюдателей, российское государственное телевидение в последние дни пытается сделать использование ядерного оружия привлекательным для общественности.

Россия является крупнейшей в мире ядерной державой. У страны есть около 4500 действующих единиц ядерного оружия, большинство из них имеют стратегическое значение. То есть, такое оружие предназначено для ядерного сдерживания и не должно использоваться в вооруженных конфликтах в военных целях. Стратегическое оружие может быть запущено за считанные минуты, некоторые ракеты способны достичь почти любой точки мира.

Что об учениях сообщили в России

В пресс-службе Западного военного округа по Балтийскому флоту РФ сообщили журналистам, что в учениях, проведенных под Калининградом, участвовали свыше 100 военнослужащих и 20 единиц боевой техники. Ракетчики пробрались в назначенный позиционный район, откуда с оборудованных стартовых позиций можно было бы ударить по разного рода мишеням — имитациям ракетных установок, аэродромов, защищенных объектов, скоплениям военной техники и командным пунктам врага.

"После выполнения электронных пусков в целях выхода из-под возможного ответного удара военнослужащие осуществили маневр по смене позиционного района", — отметили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал Фокус, Конгресс может разрешить Байдену использовать армию США в Украине, но лишь при условии, если РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие.

Как сообщалось, в России грозятся разместить ядерное оружие в Калининградской области. Это произойдет, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

13 апреля СМИ сообщили, что Швеция решила подать заявку на вступление в военный блок. Параллельно этому решению в Финляндии начались дебаты о возможности присоединению к Альянсу.

12 апреля Россия начала стягивать к границе с Финляндией войска. Очевидцы засняли движение тяжелого ракетного вооружения по трассе, которая ведет из Санкт-Петербурга.