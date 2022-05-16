Путін пригрозив реакцією у відповідь на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО (відео)

За словами президента Росії, РФ не має проблем зі скандинавськими країнами і їхнє приєднання до Північноатлантичного Альянсу не несе загрози. Проте країна-агресор все одно відповість на розширення військової інфраструктури.

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Росія не має проблем із Фінляндією та Швецією, а їх вступ до НАТО не становить загрози для РФ. Тим не менш, розширення Північноатлантичного Альянсу за їхній рахунок все одно викличе реакцію у відповідь країни-агресора. Про це заявив Володимир Путін на засіданні Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

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"Безпосередньої загрози через розширення (Альянсу) за рахунок цих країн для Росії не створюється, але розширення військової інфраструктури на цю територію безумовно викличе нашу реакцію у відповідь", — підкреслив президент РФ.

За словами Путіна, розширення НАТО в цілому — "це проблема, яка створюється абсолютно штучно". Глава Росії вважає, що додавання нових членів до військово-політичного блоку відбувається в інтересах США, а сам Альянс використовується як інструмент американської зовнішньої політики.

"Це робиться дуже наполегливо, майстерно та дуже агресивно", — прокоментував Путін. На його думку, це "погіршує непросту міжнародну ситуацію у сфері безпеки".

ОДКБ — військово-політична організація, до якої сьогодні, окрім Росії, входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Учора виповнилося 20 років від дня заснування організації.

На початку лютого цього року в російських ЗМІ з'явилися новини, що ОДКБ стане "альтернативою НАТО".

Нагадаємо, у неділю 15 травня стало відомо про офіційно ухвалене рішення влади Фінляндії про вступ до НАТО. Лідер Фінляндії Саулі Нійністе вважає, що вступ до Північноатлантичного альянсу зміцнить безпеку його країни на тлі постійних загроз Росії.

Перед цим Нійністе провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, який, зі свого боку, сказав, що цей крок є помилкою.