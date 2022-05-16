"Нехай не ображаються": Ердоган виступив проти вступу Фінляндії та Швеції в НАТО

Під час зустрічі з президентом Алжиру турецький лідер підкреслив, що Швеція та Фінляндія не мають чіткої позиції щодо підтримки терористичних країн.

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган прокоментував позицію турецького уряду щодо вступу Фінляндії та Швеції до складу НАТО. Про це турецький лідер розповів у під час пресконференції за підсумками зустрічі із президентом Алжиру.

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За словами Ердогана, дипломатичні делегації з північних країн Європи мають прибути в Анкару для спроби переконати турецьке керівництво, проте наразі позиція Туреччини залишається твердою.

"Жодна з цих країн не має чіткої позиції щодо терористичних організацій. У понеділок вони прибудуть до Туреччини. Я не знаю, чи прийдуть вони нас умовляти, але ми не можемо сказати їм "так", хай не ображаються. Ми б не сказали. "так" тим, хто запроваджує санкції проти Туреччини, щоб вони вступили в НАТО, організацію з безпеки, під час цього процесу", — сказав Реджеп Ердоган.

Турецькі ЗМІ зазначають, що Ердоган не поділяє бажання Фінляндії та Швеції вступити до НАТО через те, що вони підтримують "робочу партію Курдистану", визнану терористичною організацією в Туреччині.

Раніше турецький президент називав Швецію "гостьовим будинком для терористів". Реджеп Ердоган пообіцяв, що Туреччина скористається правом вето під час голосування щодо вступу до НАТО Фінляндії та Швеції. На думку Ердогана, влада країни у 1952 році припустилася помилки, коли схвалила входження Греції до складу військового блоку. Тому, як запевнив лідер Туреччини, цього разу Анкара не зробить помилку у цьому питанні.

Також Фокус розповідав, що Фінляндія офіційно оголосила про подання заявки до НАТО через потенційну військову агресію з боку Росії. Лідер Фінляндії Саулі Нійністе вважає, що вступ до Північноатлантичного альянсу зміцнить безпеку його країни на тлі постійних загроз Росії.