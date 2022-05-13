"Гостьовий будинок для терористів": Ердоган виступив проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

За словами турецького президента, Анкара скористається правом вето під час голосування про розширення Альянсу за рахунок скандинавських країн.

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Туреччина виступає проти розширення Північноатлантичного Альянсу за рахунок Швеції та Фінляндії. Таку заяву зробив турецький президент Реджеп Ердоган.

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За його словами, Туреччина уважно стежить за розвитком подій, які стосуються можливого вступу Швеції та Фінляндії до складу НАТО.

Водночас, як стверджує Реджеп Ердоган, офіційна Анкара не може позитивно реагувати на плани скандинавських країн, оскільки їхнє рішення про інтеграцію до Альянсу є помилкою.

"У нас немає позитивної думки. Скандинавські країни схожі на гостьовий будинок для терористичних організацій", — підкреслив президент і додав, що Туреччина як країна-член НАТО скористається правом вето під час голосування про розширення Північноатлантичного Альянсу за рахунок Швеції та Фінляндії.

На думку Ердогана, влада країни в 1952 році припустилася помилки, коли схвалила входження Греції до складу військового блоку. Тому, як запевнив лідер Туреччини, цього разу Анкара не припуститься помилки в цьому питанні.

Журналісти зазначають, що в турецько-шведських відносинах виникли розбіжності через позицію Стокгольма, який відкрито підтримував представників сирійського відділення Робочої партії Курдистану. У грудні 2021 року глава МЗС Швеції Анн Лінде провела зустріч з одним із керівників РПК, під час якої заявила про підтримку організації та збільшення фінансової допомоги Сирії до $376 млн у 2023 році.

Нагадаємо, 12 травня Фінляндія офіційно оголосила про готовність вступити до НАТО. Влада країни стверджує, що розширення Північноатлантичного Альянсу сприятиме безпеці в регіоні. Слідом за Фінляндією про намір вступити до НАТО має оголосити Швеція.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг схвалив рішення Фінляндії та пообіцяв їй "швидкий і гладкий" вступ до Альянсу. У Росії її відреагували на плани Стокгольма та заявили, що в разі інтеграції у військовий блок Фінляндія стане ворожою країною щодо Москви.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, як Фінляндія змінює оборонну стратегію та вступає до НАТО.