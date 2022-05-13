"Гостевой дом для террористов": Эрдоган выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

По словам турецкого президента, Анкара воспользуется правом вето при голосовании о расширении Альянса за счет скандинавских стран.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Турция выступает против расширения Североатлантического Альянса за счет Швеции и Финляндии. Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Эрдоган.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

По его словам, Турция пристально следит за развитием событий, которые касаются возможного вступления Швеции и Финляндии в состав НАТО.

Вместе с этим, как утверждает Реджеп Эрдоган, официальная Анкара не может позитивно реагировать на планы скандинавских стран, поскольку их решение об интеграции в Альянс является ошибкой.

"У нас нет положительного мнения. Скандинавские страны похожи на гостевой дом для террористических организаций", — подчеркнул президент и добавил, что Турция, как страна-член НАТО, воспользуется правом вето при голосовании о расширении Североатлантического Альянса за счет Швеции и Финляндии.

По мнению Эрдогана, власти страны в 1952 году допустили ошибку, когда одобрили вхождение Греции в состав военного блока. Поэтому, как заверил лидер Турции, в этот раз Анкара не совершит оплошность в данном вопросе.

Журналисты отмечают, что в турецко-шведских отношениях возникли разногласия из-за позиции Стокгольма, который открыто поддерживал представителей сирийского отделения Рабочей партии Курдистана. В декабре 2021 года глава МИД Швеции Анн Линде провела встречу с одним из руководителей РПК, в ходе которой заявила о поддержке организации и увеличении финансовой помощи Сирии до $376 млн в 2023 году.

Напомним, 12 мая Финляндия официально объявила о готовности вступить в НАТО. Власти страны утверждают, что расширение Североатлантического Альянса будет способноствовать безопасности в регионе. Вслед за Финляндией о намерении вступить в НАТО должна объявить Швеция.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение Финляндии и пообещал ей "быстрое и гладкое" вступление в Альянс. В России отреагировали на планы Стокгольма и заявили, что в случае интеграции в военный блок Финляндия станет враждебной страной по отношению к Москве.

Также Фокус в своем материале рассказывал, как Финляндия меняет оборонную стратегию и вступает в НАТО.