Добро пожаловать: Столтенберг обещает "быстрое и гладкое" вступление Финляндии в НАТО

По словам генсека Альянса, членство Финляндии укрепит как военный блок, так и безопасность самой страны.

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Если Финляндия решит подать заявку на вступления в НАТО, то члены Североатлантического Альянса ее тепло встретят. Об этом заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг, пишет агентство Reuters.

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Генсек поприветствовал решение руководства страны поддержать вступление в Альянса и пообещал, что весь возможный процесс пройдет "быстро и гладко"

"Это суверенное решение Финляндии, которое НАТО полностью уважает", — подчеркнул Столтенберг. Он напомнил, что инициативу должно проявить само государство, НАТО не принуждает к членству в блоке.

По словам чиновника, Финляндия – один из ближайших партнеров НАТО со зрелой демократией. Членство скандинавского государство в Североатлантическом Альянсе укрепит как военный блок, так и безопасность самой Финляндии.

Слова поддержки Финляндии в своем аккаунте в Twitter написал и глава Европейского Совета Шарль Мишель. По его словам, ЕС и НАТО никогда ранее не были так близки, а присоединение Финляндии к Альянсу историческим шагом, который внесет большой вклад в европейскую безопасность.

Напомним, сегодня президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин сделали совместное заявление о необходимости вступления страны в НАТО. Таким образом, НАТО увеличит военное присутствие в Скандинавии, полностью окружив Россию в Балтийском море и Арктике.

После этого МИД РФ сделало официальное заявление, в котором угрожает войной Финляндии из-за возможного вступления в НАТО.