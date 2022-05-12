Ласкаво просимо: Столтенберг обіцяє "швидкий і гладкий" вступ Фінляндії до НАТО

За словами генсека Альянсу, членство Фінляндії зміцнить як військовий блок, так і безпеку країни.

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Якщо Фінляндія вирішить подати заявку на вступ до НАТО, члени Північноатлантичного Альянсу її тепло зустрінуть. Про це заявив генеральний секретар військово-політичного блоку Єнс Столтенберг, пише агентство Reuters.

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Генсек привітав рішення керівництва країни підтримати вступ до Альянсу та пообіцяв, що весь можливий процес пройде "швидко та гладко"

"Це суверенне рішення Фінляндії, яке НАТО повністю поважає", — наголосив Столтенберг. Він нагадав, що ініціативу має проявити сама держава, а НАТО не примушує до членства в блоці.

За словами чиновника, Фінляндія — один із найближчих партнерів НАТО зі зрілою демократією. Членство скандинавської держави у Північноатлантичному Альянсі зміцнить як військовий блок, так і безпеку власне Фінляндії.

Слова підтримки Фінляндії у своєму акаунті на Twitter написав і голова Європейської Ради Шарль Мішель. За його словами, ЄС і НАТО ніколи раніше не були такими близькими, а приєднання Фінляндії до Альянсу історичним кроком, який зробить великий внесок у європейську безпеку.

Нагадаємо, сьогодні президент Фінляндії Саулі Нійністе та прем'єр-міністриня Санна Марін зробили спільну заяву про необхідність вступу країни до НАТО. Так, НАТО збільшить військову присутність у Скандинавії, повністю оточивши Росію у Балтійському морі й Арктиці.

Після цього МЗС РФ зробило офіційну заяву, в якій загрожує війною Фінляндії через можливий вступ до НАТО.