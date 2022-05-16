"Пусть не обижаются": Эрдоган выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Во время встречи с президентом Алжира турецкий лидер подчеркнул, что Швеция и Финляндия не имеют четкой позиции в вопросе о поддержке террористических стран.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал позицию турецкого правительства в отношении вступления Финляндии и Швеции в состав НАТО. Об этом турецкий лидер рассказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Алжира.

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По словам Эрдогана, дипломатические делегации из северных стран Европы должны прибыть в Анкару для попытки переубедить турецкое руководство, однако, на данный момент, позиция Турции остается твердой.

"Ни одна из этих стран не имеет четкой позиции в отношении террористических организаций. В понедельник они прибудут в Турцию. Я не знаю, придут ли они нас уговаривать, но мы не можем сказать им "да", пусть не обижаются. Мы бы не сказали "да" тем, кто вводит санкции против Турции, чтобы они вступили в НАТО, организацию по безопасности, в ходе этого процесса", — сказал Реджеп Эрдоган.

Турецкие СМИ отмечают, что Эрдоган не разделяет желания Финляндии и Швеции вступить в НАТО из-за того, что они поддерживают "рабочую партию Курдистана", которая признана террористической организацией в Турции.

Ранее турецкий президент называл Швецию "гостевым домом для террористов". Реджеп Эрдоган пообещал, что Турция воспользуется правом вето при голосовании о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. По мнению Эрдогана, власти страны в 1952 году допустили ошибку, когда одобрили вхождение Греции в состав военного блока. Поэтому, как заверил лидер Турции, в этот раз Анкара не совершит оплошность в данном вопросе.

Также Фокус рассказывал, что Финляндия официально объявила о подаче заявки в НАТО из-за потенциальной военной агрессии со стороны России. Лидер Финляндии Саули Ниинисте считает, что вступление в Североатлантический альянс укрепит безопасность его страны на фоне постоянных угроз со стороны России.