У Фінляндії випустили пиво, присвячене вступу до НАТО

Партію "НАТО-пива" збираються відправити в пивний клуб парламенту, Штаб оборонних сил Фінляндії та канцелярію президента.

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У Фінляндії на ринок вийшло пиво Otan, яке отримало назву на честь вступу країни до НАТО. Банку прикрашає стилізований лицар із символікою НАТО на щиті. Про це повідомляє фінське видання Yle.

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"З одного боку, це перекладається з фінської як "Візьму пива", з іншого — otan можна розглядати як анаграму NATO, а по-третє — французькою мовою абревіатура NATO звучить як OTAN", — пояснюють виробники.

Петтері Вянттінен, виконавчий директор пивоварні в Савонлінні, яка випустила напій, пояснив, що випустити банку з таким оформленням там вирішили через те, що більшість населення країни підтримала вступ до альянсу.

Пивоварня має намір відправити партію світлого "НАТО-пива" до пивного клубу парламенту, Штабу оборонних сил Фінляндії та канцелярії президента.

[ + – ] Пиво Otan Фото: Скріншот

"Більшість фінів зараз підтримує рішення вступити до НАТО. Ми схвильовані як ніколи", — зазначив Петтері Вянттінен.

Він розповів, що рішення випускати таке пиво було ухвалено ще й тому, що містечко Савонлінна зазнало бомбардувань під час Другої світової. Бабуся Петтері досі пам'ятає як падали бомби на центр міста.

"Ми сподіваємося, що нам більше ніколи не доведеться побачити Савонлінну й усю Фінляндію під бомбами", — резюмує Петтері.

Нагадаємо, президент Фінляндії Саулі Нійністе провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і повідомив про рішення вступити до НАТО. Путін назвав це рішення "помилковим". В РФ вже підвели "Іскандери" до державного кордону. На зустрічі членів ОДКБ Путін повідомив, що хоч безпосередньої загрози через розширення (Альянсу) за рахунок цих країн для Росії не створюється, але "розширення військової інфраструктури на цю територію безумовно викличе нашу реакцію у відповідь", — підкреслив президент РФ.

І слідом за Фінляндією Швеція повідомила про рішення вступити до НАТО. Прем'єрка Швеції наголосила, що наразі уряд не бачить прямої військової загрози з боку Росії.