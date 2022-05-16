Початок нової епохи: Швеція офіційно оголосила про намір вступити до НАТО

Данія, Норвегія та Ісландія гарантуватимуть безпеку Швеції та Фінляндії, доки їхні заявки на вступ до Альянсу не будуть схвалені.

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Прем'єр-міністриня Швеції Магдалена Андерссон оголосила, що уряд країни офіційно вирішив подати заявку на членство в НАТО. Про це вона заявила під час пресконференції у понеділок, 16 травня, передає видання SVT.

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Глава шведського уряду назвала рішення про подання заявки на вступ до Альянсу "переходом в іншу епоху". Найближчим часом посол Швеції в НАТО подасть заявку в Брюсселі, проте коли саме це станеться поки що невідомо. Андерссон зазначила, що заявку буде подано разом із Фінляндією.

Водночас шведська прем'єрка попередила, що держава буде перебувати "у вразливому стані", поки заявка не буде розглянута Альянсом. У зв'язку з цим влада Данії, Норвегії та Ісландії погодилася гарантувати безпеку Швеції та Фінляндії на період до офіційного вступу країни до НАТО — це рішення набуває чинності негайно, зазначила Андерссон.

Прем'єрка Швеції наголосила, що наразі уряд не бачить прямої військової загрози з боку Росії.

Нагадаємо, в неділю, 15 травня, повідомлялося, що влада Фінляндії офіційно ухвалила рішення подати заявку на вступ до НАТО. Президент країни Саулі Нійністе заявив, що членство в Альянсі дозволить зміцнити безпеку держави на тлі загроз із боку РФ. При цьому глава фінської держави повідомив про намір країни увійти до складу Альянсу президента Росії Володимира Путіна під час телефонної розмови. У відповідь російський лідер назвав таке рішення хибним.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обіцяв, що процес вступу Швеції та Фінляндії в НАТО пройде "швидко та гладко".

Також Фокус писав про те, як Міністерство закордонних справ Росії 12 травня пригрозило кроками у відповідь "військово-технічного характеру" для усунення "загроз національної безпеки", пов'язаних із вступом двох країн до НАТО. Проте, вже сьогодні, 16 травня, президент РФ Володимир Путін на саміті лідерів країн Організації Договору про колективну безпеку запевнив, що саме собою членство Швеції та Фінляндії не становить небезпеки для Росії, проте розширення військової інфраструктури Альянсу на території цих країн "безумовно викличе реакцію у відповідь".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав рішення Швеції та Фінляндії щодо вступу до Альянсу прямим наслідком повномасштабного вторгнення російських військ на українську територію. За його словами, Кремль внаслідок своєї агресії "отримає НАТО за півгодини їзди від Санкт-Петербурга".