"Отримає НАТО за пів години їзди від Петербурга", — Подоляк про наслідки війни РФ проти України

Радник голови ОП вважає, що через вторгнення в Україну одним із наслідків для РФ буде розширення та зміцнення НАТО біля російських кордонів.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що одним із наслідків для Росії через вторгнення в Україну буде вступ у НАТО Швеції та Фінляндії, у якої з РФ кордон довжиною 1271 км. Приєднання до Альянсу двох країн може відбутися протягом найближчих пів року, таким чином "Кремль отримає НАТО за пів години їзди від Санкт-Петербурга". Про це Михайло Подоляк розповів у Telegram.

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"І це обов'язкові наслідки, якщо країна не вміє аналізувати небезпеку", — написав він.

Михайло Подоляк вважає, що Росія завжди відрізнялася абсурдністю та нелогічністю своїх заяв. За його словами, Москва продовжує заявляти, що розпочала масштабну варварську війну проти України, щоб не дозволити Києву вступити в НАТО та "захистити свої кордони". Однак згодом НАТО отримає ще більший уплив у Європі.

"Більш лицемірної причини для масового вбивства українців не можна шукати", — сказав радник голови ОП.

Політик заявив, що це не єдині наслідки для Росії через розпочату війну в Україні. За його словами, Кремль отримав понад 20 тисяч убитих російських солдатів, зруйновану економіку, яка тримається лише на продажу сировини, хоча це теж під питанням, а також політичну ізоляцію.

"Що ж це був за план і хто при здоровому глузді його санкціонував? Багатоходівочка?" — поцікавився радник голови ОП.

Нагадаємо, 13 квітня ЗМІ писали, що Швеція ухвалила рішення подати заявку на членство в НАТО. За даними журналістів, паралельно шведському рішенню у Фінляндії розпочалися дебати про можливість приєднання до Альянсу.

Раніше, 12 квітня британське видання Daily Mail повідомило, що Росія стягує ракетне озброєння до кордону з Фінляндією. Це сталося після того, як представники скандинавських країн заявили про готовність найближчим часом стати членами НАТО.