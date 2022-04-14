"Получит НАТО в получасе езды от Петербурга", — Подоляк о последствиях войны РФ против Украины

Советник главы ОП считает, что из-за вторжения в Украину одним из последствий для РФ будет расширение и укрепление НАТО у российских границ.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что одним из последствий для России из-за вторжения в Украину будет вступление в НАТО Швеции и Финляндии, у которой с РФ граница длинной в 1271 км. Присоединение к Альянсу двух стран может произойти в ближайшие полгода, таким образом "Кремль получит НАТО в получасе езды от Санкт-Петербурга". Об этом Михаил Подоляк рассказал в Telegram.

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"И это обязательные последствия, если страна не умеет анализировать опасности", — написал он.

Михаил Подоляк считает, что Россия всегда отличалась абсурдностью и нелогичностью своих заявлений. По его словам, Москва продолжает заявлять, что начала масштабную варварскую войну против Украины, чтобы не позволить Киеву вступить в НАТО и "Защитить свои границы". Однако в последствии НАТО получит еще большее влияние в Европе.

"Более лицемерной причины для массового убийства украинцев нельзя искать", — сказал советник главы ОП.

Политик заявил, что это не единственные последствия для России из-за начатой войны в Украине. По его словам, Кремль получил более 20 тысяч убитых российских солдат, разрушенную экономику, которая держится только на продаже сырья, хотя это тоже под вопросом, а также политическую изоляцию.

"Что же это был за план и кто в здравом уме его санкционировал? Многоходовочка?", — поинтересовался советник главы ОП.

Напомним, 13 апреля СМИ писали, что Швеция приняла решение подать заявку на членство в НАТО. По данным журналистов, параллельно шведскому решению в Финляндии начались дебаты о возможности присоединения к Альянсу.

Ранее, 12 апреля британское издание "Daily Mail" сообщило, что Россия стягивает ракетное вооружение к границе с Финляндией. Это случилось после того, как представители Скандинавских стран заявили о готовности в ближайшее время стать членами НАТО