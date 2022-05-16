Начало новой эпохи: Швеция официально объявила о намерении вступить в НАТО

Дания, Норвегия и Исландия обеспечат безопасность Швеции и Финляндии, пока их заявки на вступление в Альянс не будут одобрены.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила, что правительство страны официально приняло решение подать заявку на членство в НАТО. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в понедельник, 16 мая, передает издание SVT.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Глава шведского правительства назвала решение о подаче заявки на вступление в Альянс "переходом в другую эпоху". В ближайшее время посол Швеции в НАТО представит заявку в Брюсселе, однако когда именно это произойдет пока неизвестно. Андерссон указала, что заявка будет подана вместе с Финляндией.

В то же время шведский премьер предупредила, что государство будет находиться "в уязвимом положении", пока заявка не будет рассмотрена Альянсом. В связи с этим власти Дании, Норвегии и Исландии согласились обеспечить безопасность Швеции и Финляндии на период до официального вступления страны в НАТО — это решение вступает в силу немедленно, отметила Андерссон.

Премьер Швеции подчеркнула, что на данный момент правительство не видит прямой военной угрозы со стороны России.

Напомним, в воскресенье, 15 мая, сообщалось, что власти Финляндии официально приняли решение подать заявку на вступление в НАТО. Президент страны Саули Ниинисте заявил, что членство в Альянсе позволит укрепить безопасность государства на фоне угроз со стороны РФ. При этом глава финского государства уведомил о намерении страны войти в состав Альянса президента России Владимира Путина в ходе телефонного разговора. В ответ российский лидер назвал такое решение ошибочным.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь обещал, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО пройдет "быстро и гладко".

Также Фокус писал о том, как Министерство иностранных дел России 12 мая пригрозило ответными шагами "военно-технического характера" для устранения "угроз национальной безопасности", связанных со вступлением двух стран в НАТО. Тем не менее, уже сегодня, 16 мая, президент РФ Владимир Путин на саммите лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности заверил, что само по себе членство Швеции и Финляндии не представляет опасности для России, однако расширение военной инфраструктуры Альянса на территории этих стран "безусловно вызовет ответную реакцию".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал решение Швеции и Финляндии о вступлении в Альянс прямым следствием полномасштабного вторжения российских войск на украинскую территорию. По его словам, Кремль в результате своей агрессии "получит НАТО в получасе езды от Санкт-Петербурга".