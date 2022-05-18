Турция заблокировала обсуждение заявок в НАТО Швеции и Финляндии

Категоричная позиция Анкары связана с тем, что Скандинавские страны укрывают у себя представителей курдских организаций, которые власти считают террористическими.

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Власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс, которые должны были состояться сегодня 18 мая. Об этом сообщает в Twitter информационное агентство DPA.

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После официально поданных заявок Швеции и Финляндии о вступлении стран в НАТО в среду планировалось их обсуждение в Альянсе, которое бы свидетельствовало о начале процесса приема стран в организацию. Однако Анкара дала ясно понять, что сейчас не может одобрить их начало.

В силу этого, рассмотрение заявок в течение двух недель, как об этом ранее заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, ставится под сомнение.

Заявление президента Эрдогана

Об отсутствии поддержки Анкарой намерений двух Скандинавских стран стать членами Альянса стало известно в понедельник, 16 мая. Тогда президент страны Реджеп Эрдоган прокомментировал жесткую позицию турецкого правительства в этом отношении, заявив, что Швеция и Финляндия укрывают людей, связанными с группами, которые Анкара считает террористическими. Речь идет о членах Рабочей партии Курдистана (РПК) и последователями Фетхуллаха Гюлена, которого Турция обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Эрдоган также заявил, что союзники по НАТО никогда не поддерживали Турцию в ее борьбе с курдскими боевыми группами, включая сирийские отряды народной самообороны (YPG), которую Анкара также считает террористической группировкой, тесно связанной с РПК.

По словам турецкого президента, расширение НАТО имеет для Анкары смысл только в той мере, в какой проявляется уважение со стороны Альянса к ее интересам.

"Вы не хотите возвращать нам террористов, но просите нас о членстве в НАТО? НАТО — это структура для безопасности. Поэтому мы не можем сказать "да" этой организации безопасности, лишив ее безопасности", — подчеркнул Эрдоган.

Напомним, что 17 мая парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО. Решение было принято практически единогласно — 8 парламентариев из "Левого Альянса" проголосовали против.

Президент РФ Владимир Путин 16 мая во время заседания ОДКБ заявил, что расширение Североатлантического альянса непременно вызовет ответную реакцию со стороны России. По его словам расширение НАТО в целом — "это проблема, которая создается совершенно искусственно".