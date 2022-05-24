Турция официально выдвинула условия вступления Швеции в НАТО (список)

В список из пяти требований вошли пункты, которые касаются "Рабочей партии Курдистана", а также санкций в отношении Анкары.

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Турецкие власти выдвинули официальные требования к одному из кандидатов на вступление в НАТО, Швеции, для одобрения ее заявки. В частности, речь идет о блокировании деятельности террористических, по мнению Анкары, организаций. Соответствующий список был опубликован на сайте Управления по коммуникациям при Аппарате президента Турции.

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Всего в списке требований Турции к Швеции пять пунктов:

прекращение поддержки терроризма ("Рабочей партии Курдистана" (РПК) и "Движения Фетхуллаха Гюлена");

прекращение финансирования терроризма (РПК);

прекращение снабжения оружия РПК;

отмена оружейного эмбарго в отношении Турции и антитурецких санкций;

глобальное сотрудничество в борьбе с терроризмом.

[ + – ] Требования Турции

"Хотя наша страна принимает политику "открытых дверей" НАТО, она по-прежнему считает, что члены альянса и страны-кандидаты должны сотрудничать на высоком уровне в борьбе с терроризмом, как и во всех других сферах. Швеция, подавшая заявку на членство, как ожидается, предпримет принципиальные шаги и предоставит конкретные гарантии относительно безопасности Турции. Турция ожидает конкретных гарантий от Швеции, которая поддерживает террористические организации, в соответствии с принципом коллективной безопасности НАТО", — говорится в заявлении турецкого ведомства.

Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. За два дня до этого президент Турции Реджеп Эрдоган выступил против вхождения этих стран в состав Альянса. По его словам, у обоих государств "нет четкой позиции в отношении террористических организаций". Также Эрдоган упомянул, что Анкара не может "сказать "да" тем, кто вводит санкции против Турции".

Власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс, которые должны были состояться 18 мая.

В свою очередь президент США Джо Байден выразил уверенность, что Финляндия и Швеция войдут в Альянс, а в Сенате заверили, что у Штатов есть достаточно рычагов давления на Анкару в этом вопросе.