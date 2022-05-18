"Исторический шаг": Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО

Теперь страны Альянса должны одобрить заявку, а в течение дня произойдет встреча госсекретаря США с главой МИД Турции.

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Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Посол Швеции в Альянсе Аксель Вернхофф и его финский коллега Клаус Корхонен передали письма-заявки, которые до этого подписали их министры иностранных дел. Передача заявки состоялась в штаб-квартире военного блока в Брюсселе. Об этом сообщает шведское издание SVT.

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Документ был вручен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, который поприветствовал Швецию и Финляндию в Альянсе. Он назвал такой шаг двух стран историческим, которые до этого были нейтральными. Столтенберг также заявил, что оба государства являются ближайшими партнерами НАТО и вносят свой вклад в укрепление общей безопасности военной организации.

"Это хороший день в критический момент для нашей безопасности", — сказал генсек.

Теперь страны Альянса должны одобрить заявку. В течение дня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, которая выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Напомним, 16 мая президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что выступает против присоединения Швеции и Финляндии к НАТО. По его словам, страны не имеют четкой позиции в вопросе о поддержке террористических стран. Турецие СМИ отмечают, что Эрдоган не приветствует их в Альянсе из-за того, что они поддерживают "рабочую партию Курдистана", которая признана террористической организацией в Турции.

17 мая финский парламент одобрил вступление страны в НАТО. За это решение проголосовали 188 из 200 депутатов. Президент Саули Ниинисте считает, что вступление в Альянс укрепит безопасность его страны на фоне постоянных угроз со стороны России.