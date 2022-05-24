Турция готова согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО: названо условие

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Швецию и Финляндию к конкретным шагам и письменному закреплению позиции в отношении "Рабочей партии Курдистана".

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Представители турецкого правительства объявили об условии, при котором официальная Анкара не будет препятствовать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает издание Hurriyet.

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Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу во время своего визита в Палестину рассказал, что нужно сделать кандидатам в НАТО для того, чтобы Турция не использовала свое право вето.

"Они сказали, что мы можем предпринять конкретные шаги, мы хотим письменного соглашения", — заявил Мевлют Чавушоглу.

Речь идет о позиции Финляндии и Швеции относительно вопроса о "Рабочей партии Курдистана", которую в Турции считают террористами. Министр также отметил, что в Анкаре должна состояться трехстороння встреча с участием представителей Турции, Финляндии и Швеции, на которой будет обсуждаться интеграция северных стран в НАТО.

Чавушоглу также отметил, что после трехсторонней встречи в Анкаре может состояться и четырехсторонняя встреча с участием генсека НАТО. Министр сообщил, что такое предложение поступило от генерального секретаря НАТО Столтенберга.

Напомним, что сегодня утром Турция официально выдвинула условия вступления Швеции в НАТО. В список из пяти требований вошли пункты, которые касаются "Рабочей партии Курдистана", а также санкций в отношении Анкары.

Также Фокус рассказывал, что президент страны Реджеп Эрдоган объявил о том, что Турция начнет военную операцию в Сирии, чтобы расширить зону безопасности на 30 км. По словам турецкого президента, военные действия должны начаться 26 мая. А целью, по данным журналистов, могут стать подконтрольные сирийскими курдами территории.