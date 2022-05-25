В Анкаре проходят переговоры Швеции и Финляндии с Турцией касательно вступления в НАТО

Турция возражает против присоединения стран Северной Европы к НАТО, ссылаясь на их предполагаемую поддержку Рабочей партии Курдистана, или РПК, а также поддерживаемого США сирийского курдского ополчения YPG.

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Официальные делегации Швеции и Финляндии приехали с визитом в Анкару, чтобы обсудить возражения Турции против их присоединения к военному альянсу НАТО, сообщает издание DW.

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Эти переговоры являются необходимыми, поскольку Турция возражает против присоединения северных стран Европы, ссылаясь на их предполагаемую поддержку Рабочей партии Курдистана, или РПК, а также поддерживаемого США сирийского курдского ополчения YPG. Официальная Анкара считает, что такие группы и их поддержка представляют угрозу ее безопасности.

Заявки двух стран на вступление в альянс поступили на фоне опасной агрессии со стороны России. Интеграция Швеции и Финляндии положат конец десятилетиям военного нейтралитета. Отметим, что Финляндия имеет 1300-километровую (800-мильную) границу с Россией.

Шведская делегация во главе с госсекретарем Оскаром Стенстремом и финская делегация во главе с его коллегой Юккой Саловаарой встретились с пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калином и заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом в президентском дворце в Анкаре.

На пресс-конференции после переговоров, которые длились около пяти часов, Калин сказал, что Турция наблюдает "позитивный подход" обеих стран, когда речь идет об отмене ограничений на экспорт оружия.

Ранее Фокус рассказывал об условиях, на которых Турция готова согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Швецию и Финляндию к конкретным шагам и письменному закреплению позиции в отношении "Рабочей партии Курдистана".

Также ранее стало известно, что Турция начнет военную операцию в Сирии, чтобы расширить зону безопасности на 30 км. По словам турецкого президента, военные действия должны начаться 26 мая. А целью, по данным журналистов, могут стать подконтрольные сирийскими курдами территории.