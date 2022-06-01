Ердоган оголосив про новий етап спецоперації в Сирії, — ЗМІ

Під час операції Анкара хоче встановити 30-кілометрову "зону безпеки" біля кордонів Туреччини. Водночас офіційною метою бойових дій є "очищення від терористів" кількох міст.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Туреччина розпочала новий етап так званої антитерористичної операції на півночі Сирії. Про це сьогодні розповів президент країн Реджеп Ердоган на зустрічі Партії справедливості та розвитку, яку він очолює, повідомляють місцеві ЗМІ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як пишуть журналісти, турецька армія "звільняє від терористів" сирійські міста Тель-Ріфат та Манбідж.

"Ми вступаємо в новий етап реалізації нашого рішення про створення 30-кілометрової безпечної зони вздовж наших південних кордонів. Ми очищаємо Тель-Ріфат та Манбідж від терористів", — зокрема сказав глава Туреччини.

Він уточнив, що далі збройні сили країни робитимуть "те саме, крок за кроком" і в інших регіонах Сирії.

"Давайте подивимося хто [нас] підтримає, а хто спробує завадити", — прокоментував Ердоган.

Що за спецоперація Туреччини в Сирії?

24 травня Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина розпочне військову операцію в Сирії, щоб розширити зону безпеки на 30 км. За словами президента, пріоритетними цілями мають стати райони, з яких здійснюються напади проти Туреччини. Журналіст Рагип Сойлу уточнив, що розширення зони безпеки планують у Північній Сирії, де базуються загони Сил самооборони сирійських курдів.

Міністерство закордонних справ Сирії відреагувало на це, сказавши, що створення так званої зони безпеки є "агресивним колоніальним актом Туреччини". Пізніше в Дамаску розповіли, що дії турецьких збройних сил у районах Таль-Тамр та Абу-Расін на північному заході провінції Хасака призвели до "численних жертв серед цивільного населення, значної матеріальної шкоди та переміщення десятків сімей з їхніх будинків та сіл".

Нагадаємо, Туреччина назвала свої умови для вступу Швеції до НАТО. У списку є вимоги щодо "Робітничої партії Курдистану", а також санкцій проти Анкари.