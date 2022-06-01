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Эрдоган объявил о новом этапе спецоперации в Сирии, — СМИ

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Реджеп Эрдоган, президент Турции
Фото: AP | Реджеп Эрдоган

В ходе операции Анкара хочет установить 30-километровую "зону безопасности" возле границ Турции. При этом официальной целью военных действий является "очищение от террористов" нескольких городов.

Турция начала новый этап так называемой антитеррористической операции на севере Сирии. Об этом сегодня рассказал президент стран Реджеп Эрдоган на встрече Партии справедливости и развития, которую он возглавляет, сообщают местные СМИ.

Как пишут журналисты, турецкая армия "освобождает от террористов" сирийские города Тель-Рифат и Манбидж.

"Мы вступаем в новый этап реализации нашего решения о создании 30-километровой безопасной зоны вдоль наших южных границ. Мы очищаем Тель-Рифат и Манбидж от террористов", — в частности, сказал глава Турции.

Он уточнил, что далее вооруженные силы страны будут делать "то же самое, шаг за шагом" и в других регионах Сирии.

"Давайте посмотрим кто [нас] поддержит, а кто попытается помешать", — прокомментировал Эрдоган.

Что за спецоперация Турции в Сирии?

24 мая Реджеп Эрдоган заявил, что Турция начнет военную операцию в Сирии, чтобы расширить зону безопасности на 30 км. По словам президента, приоритетными целями должны стать районы, из которых осуществляются нападения против Турции. Журналист Рагып Сойлу уточнил, что расширение зоны безопасности планируется в Северной Сирии, где базируются отряды Сил самообороны сирийских курдов.

Министерство иностранных дел Сирии отреагировало на это, сказав, что создание так называемой зоны безопасности является "агрессивным колониальным актом Турции". Позже в Дамаске рассказали, что действия турецких вооруженных сил в районах Таль-Тамр и Абу-Расин на северо-западе провинции Хасака привели к "многочисленным жертвам среди гражданского населения, значительному материальному ущербу и перемещению десятков семей из их домов и деревень".

Напомним, Турция назвала свои условия для вступления Швеции в НАТО. В списке значатся требования относительно "Рабочей партии Курдистана", а также санкций против Анкары.