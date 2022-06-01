Эрдоган объявил о новом этапе спецоперации в Сирии, — СМИ

В ходе операции Анкара хочет установить 30-километровую "зону безопасности" возле границ Турции. При этом официальной целью военных действий является "очищение от террористов" нескольких городов.

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Турция начала новый этап так называемой антитеррористической операции на севере Сирии. Об этом сегодня рассказал президент стран Реджеп Эрдоган на встрече Партии справедливости и развития, которую он возглавляет, сообщают местные СМИ.

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Как пишут журналисты, турецкая армия "освобождает от террористов" сирийские города Тель-Рифат и Манбидж.

"Мы вступаем в новый этап реализации нашего решения о создании 30-километровой безопасной зоны вдоль наших южных границ. Мы очищаем Тель-Рифат и Манбидж от террористов", — в частности, сказал глава Турции.

Он уточнил, что далее вооруженные силы страны будут делать "то же самое, шаг за шагом" и в других регионах Сирии.

"Давайте посмотрим кто [нас] поддержит, а кто попытается помешать", — прокомментировал Эрдоган.

Что за спецоперация Турции в Сирии?

24 мая Реджеп Эрдоган заявил, что Турция начнет военную операцию в Сирии, чтобы расширить зону безопасности на 30 км. По словам президента, приоритетными целями должны стать районы, из которых осуществляются нападения против Турции. Журналист Рагып Сойлу уточнил, что расширение зоны безопасности планируется в Северной Сирии, где базируются отряды Сил самообороны сирийских курдов.

Министерство иностранных дел Сирии отреагировало на это, сказав, что создание так называемой зоны безопасности является "агрессивным колониальным актом Турции". Позже в Дамаске рассказали, что действия турецких вооруженных сил в районах Таль-Тамр и Абу-Расин на северо-западе провинции Хасака привели к "многочисленным жертвам среди гражданского населения, значительному материальному ущербу и перемещению десятков семей из их домов и деревень".

Напомним, Турция назвала свои условия для вступления Швеции в НАТО. В списке значатся требования относительно "Рабочей партии Курдистана", а также санкций против Анкары.